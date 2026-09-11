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Lifestyle

Workation a settembre? Home-swapping e soggiorni “lenti”

Costanza Ruggeri

Tra città d’arte, località di mare e rifugi in montagna, il lavoro da remoto diventa l’occasione per prolungare il viaggio e sperimentare nuovi luoghi con i ritmi di chi li abita. Una tendenza che sembra trovare nell’autunno un terreno particolarmente favorevole, complice la minore pressione turistica e una maggiore flessibilità negli spostamenti. Una possibilità che rende il ritorno agli impegni meno netto e offre un’alternativa alla consueta ripartenza settembrina

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