Caso, limiti, insuccessi: gli strani maestri di genitori e figli

Tutti, in particolare noi genitori, siamo accompagnati da fedeli ma insospettabili presenze: il caso, il limite e l’insuccesso cui dobbiamo molti dei progressi sociali e individuali realizzati nei secoli. Eppure, rifiutiamo di riconoscerli, di attribuirgli il ruolo che meritano, perché la loro esistenza oramai non è più ammessa culturalmente