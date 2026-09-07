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Lifestyle

Caso, limiti, insuccessi: gli strani maestri di genitori e figli

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©Getty

Tutti, in particolare noi genitori, siamo accompagnati da fedeli ma insospettabili presenze: il caso, il limite e l’insuccesso cui dobbiamo molti dei progressi sociali e individuali realizzati nei secoli. Eppure, rifiutiamo di riconoscerli, di attribuirgli il ruolo che meritano, perché la loro esistenza oramai non è più ammessa culturalmente

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