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Lifestyle

Werner Bischof, il potere del fotogiornalismo nel XX secolo

Sabrina Rappoli
Una ragazza sbircia attraverso le tende del palcoscenico durante uno spettacolo al “Theatrical Garden Party” tenutosi al Roehampton Club, Regno Unito, il 31 maggio 1949 (Werner Bischof)

Quando non esisteva la tv e Internet e i social erano di là da venire, la Fotografia era un media importantissimo, che rendeva i fotografi delle celebrità, come racconta Marco Bischof, figlio del celebre professionista svizzero, morto a soli 38 anni in Perù 

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