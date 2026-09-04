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Lifestyle

Abbiamo riscoperto il “turismo scomodo”: il lusso ora è la sottrazione

Costanza Ruggeri

In un mondo in cui sembra tutto immediato e alla portata di mano e in cui il viaggio pare essere guidato da algoritmi, recensioni e classifiche, il vero privilegio del muoversi dovrebbe essere quello di trovare qualcosa che non può essere replicato ovunque. Perché se posso avere tutto sempre, e in ogni dove, anche il luogo perde parte della sua unicità. E se il futuro del viaggio fosse entrare in un territorio in punta di piedi e diventare parte della vita locale?

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