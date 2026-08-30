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Lifestyle

Il ritratto del Samurai

John Pedeferri

John Pedeferri

“Lo vuoi il quadro che sta in sgabuzzino da una vita?”, chiese la madre al figlio. “Certamente sì” rispose l’avvocato Giangiacomo Attolico Trivulzio. Non sapeva che quel dipinto altro non era che una preziosa opera di Domenico Tintoretto, figlio di Jacopo. Il ritratto di un giovane, rivelatosi poi un personaggio storico: Ito Mancho, uno dei quattro Samurai giunti per la prima volta in Europa alla fine del Cinquecento

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