Homo Faber, l’arte del fare: Venezia celebra il sapere artigiano

C'è tempo fino al 30 settembre per visitare, a Venezia, Homo Faber, la manifestazione che celebra il sapere artigiano in tutte le sue forme. In esposizione alla Fondazione Cini, sull'Isola di San Giorgio, ci sono tra i 700 e gli 800 lavori, di oltre 500 artigiani, provenienti da più di 70 Paesi del mondo
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