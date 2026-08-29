Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Homo Faber, l’arte del fare: Venezia celebra il sapere artigiano

Sabrina Rappoli
©MichelangeloFoundation

C'è tempo fino al 30 settembre per visitare, a Venezia, Homo Faber, la manifestazione che celebra il sapere artigiano in tutte le sue forme. In esposizione alla Fondazione Cini, sull'Isola di San Giorgio, ci sono  tra i 700 e gli 800 lavori, di oltre 500 artigiani, provenienti da più di 70 Paesi del mondo 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ