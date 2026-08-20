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Per la Gen Z il trend dell'estate è la “analog bag”: che cos'è e come funziona

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©Getty

Una borsa pensata per contenere tutto ciò che può servire per riempire il tempo al posto dello smartphone, piena di oggetti che sembrano arrivare da un'altra epoca. L'idea è nata sui social e lì è diventata virale. Ecco come si prepara, e perché è diventata un fenomeno tra i giovani

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