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"Te le do io le bollicine", a Napoli l'evento del buon bere

Lifestyle

Diverse etichette si sono confrontate sul litorale napoletano nella sedicesima edizione dell'evento

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Si è svolto a Bacoli, nella città metropolitana di Napoli, "Te le do io le bollicine", l'evento dedicato al buon bere. Il Nabilah di Bacoli ha ospitato la sedicesima edizione delll’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier di Napoli.

Nell'edizione, che ha visto protagoniste oltre 100 etichette, ha debuttato la nuova figura professionale degli champagne specialist, celebrata con la consegna dei primi diplomi.

Tra i partecipanti alcuni "giganti" della spumantistica italiana come Ferrari F.lli Lunelli, Ca' del Bosco, Monsupello e Ferghettina, e le eccellenze del territorio campano come La Sibilla, Cantine del Mare e Salvatore Martusciello. 

Non solo bere

Accanto alle bollicine la proposta gastronomica di diversi ristoranti come il Caracol, Bertie's Bistrot ed Essencia, Cargo in collaborazione con il Ristorante Il Riccio. E poi ancora Nunù Trattoria Moderna e Magma Bistrot. Inoltre i sapori internazionali con Ego Sushi, Konoha e Reiwa Sushi. La tradizione flegrea e napoletana ha avuto come protagonisti Fucina Flegrea, Aguglia, 'O Cuzzetiello Napoletano, e per la pizza Kuma 65 e Impasto Vivo.

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