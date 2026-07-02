Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 2 luglio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 30 giugno
I numeri vincenti del Lotto del 2 luglio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 2 luglio 2026:
- Bari: 62 - 88 - 78 - 1 - 70
- Cagliari: 3 - 40 - 50 - 84 - 42
- Firenze: 36 - 58 - 77 - 41 - 83
- Genova: 51 - 5 - 88 - 52 - 34
- Milano: 32 - 63 - 73 - 13 - 87
- Napoli: 52 - 2 - 55 - 58 - 54
- Palermo: 90 - 23 - 38 - 86 - 88
- Roma: 63 - 14 - 84 - 8 - 35
- Torino: 80 - 82 - 45 - 83 - 11
- Venezia: 32 - 8 - 56 - 85 - 73
- Nazionale: 27 - 1 - 10 - 47 - 7
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 2 luglio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 2 luglio sono:
2 - 3 - 5 - 8 - 14 - 23 - 32 - 36 - 40 - 50 - 51 - 52 - 58 - 62 - 63 - 78 - 80 - 82 - 88 - 90
Numero oro: 62
Doppio oro: 62 - 88
Extra: 1 - 13 - 38 - 41 - 42 - 45 - 55 - 56 - 70 - 73 - 77 - 83 - 84 - 85 - 86
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 2 luglio
Ecco i numeri estratti il 2 luglio 2026:
La combinazione vincente è: 04 - 17 - 19 - 23 - 47 - 59
Il numero Jolly è: 51
Il numero Superstar è: 82
Jackpot del Superenalotto del 02-07-2026: 187.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 3 luglio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 135 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 123 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 114 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 112 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 111 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 102 estrazioni)
- Bari 48 (manca da 83 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 81 estrazioni)
- Venezia 39 (manca da 80 estrazioni)
- Nazionale 49 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 123 estrazioni) - 66 (da 111) - 10 (da 102)
- Cagliari 19 (manca da 54 estrazioni) - 38 (da 49) - 62 (da 47)
- Firenze 17 (manca da 67 estrazioni) - 53 (da 59) - 9 (da 55)
- Genova 4 (manca da 77 estrazioni) - 45 (da 73) - 63 (da 64)
- Milano 65 (manca da 68 estrazioni) - 39 (da 61) - 31 (da 60)
- Napoli 40 (manca da 135 estrazioni) - 1 (da 114) - 84 (da 72)
- Palermo 61 (manca da 63 estrazioni) - 47 (da 61) - 53 (da 60)
- Roma 77 (manca da 78 estrazioni) - 51 (da 66) - 45 e 66 (da 54)
- Torino 49 (manca da 112 estrazioni) - 37 (da 59) - 18 (da 47)
- Venezia 31 (manca da 81 estrazioni) - 39 (da 80) - 25 e 4 (da 70)
- Nazionale 49 (manca da 80 estrazioni) - 52 (da 58) - 78 (da 55)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 3 luglio sono:
- 88 (manca da 62) - 67 (da 54) - 32 (da 52) - 50 (da 49) - 20 (da 45) - 53 (da 43)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record