Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 30 giugno

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 30 giugno.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 27 giugno
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 30 giugno 2026:
- Bari: 24 - 34 - 77 - 49 - 16
- Cagliari: 59 - 24 - 32 - 29 - 31
- Firenze: 54 - 70 - 41 - 37 - 34
- Genova: 66 - 73 - 58 - 08 - 82
- Milano: 32 - 45 - 10 - 26 - 43
- Napoli: 81 - 14 - 22 - 80 - 31
- Palermo: 86 - 41 - 37 - 34 - 43
- Roma: 59 - 07 - 33 - 22 - 89
- Torino: 28 - 67 - 88 - 05 - 19
- Venezia: 85 - 10 - 87 - 55 - 45
- Nazionale: 80 - 58 - 56 - 06 - 60
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 30 giugno
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 30 giugno sono:
07 - 10 - 14 - 24 - 28 - 32 - 34 - 41 - 45 - 54 - 58 - 59 - 66 - 67 - 70 - 73 - 77 - 81 - 85 - 86
Numero oro: 24
Doppio oro: 24 - 34
Extra: 05 - 08 - 16 - 22 - 26 - 29 - 31 - 33 - 37 - 49 - 55 - 80 - 82 - 87 - 88
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 30 giugno 2026:
La combinazione vincente è: 01 - 07 - 51 - 64 - 78 - 83
Il numero Jolly è: 13
Il numero Superstar è: 66
Jackpot del Superenalotto del 30-06-2026: 186.700.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 02-07-2026: 18X.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 2 luglio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 134 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 122 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 113 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 111 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 110 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 101 estrazioni)
- Bari 48 (manca da 82 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 80 estrazioni)
- Venezia 39 (manca da 79 estrazioni)
- Nazionale 49 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 122 estrazioni) - 66 (da 110) - 10 (da 101)
- Cagliari 19 (manca da 53 estrazioni) - 38 (da 48) - 62 (da 46)
- Firenze 17 (manca da 66 estrazioni) - 53 (da 58) - 9 (da 54)
- Genova 4 (manca da 76 estrazioni) - 45 (da 72) - 63 (da 63)
- Milano 63 (manca da 71 estrazioni) - 65 (da 67) - 39 (da 60)
- Napoli 40 (manca da 134 estrazioni) - 1 (da 113) - 84 (da 71)
- Palermo 61 (manca da 62 estrazioni) - 47 (da 60) - 53 (da 59)
- Roma 77 (manca da 77 estrazioni) - 51 (da 65) - 45 e 66 (da 53)
- Torino 49 (manca da 111 estrazioni) - 37 (da 58) - 18 (da 46)
- Venezia 31 (manca da 80 estrazioni) - 39 (da 79) - 25 e 4 (da 69)
- Nazionale 49 (manca da 79 estrazioni) - 52 (da 57) - 78 (da 54)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 2 luglio:
- 88 (manca da 61) - 67 (da 53) - 32 (da 51) - 50 (da 48) - 20 (da 44) - 53 (da 42)
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