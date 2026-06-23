Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 23 giugno

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 23 giugno.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 20 giugno
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 23 giugno 2026:
- Bari: 42 - 24 - 70 - 09 - 58
- Cagliari: 27 - 49 - 43 - 76 - 40
- Firenze: 69 - 03 - 65 - 72 - 62
- Genova: 19 - 28 - 03 - 85 - 75
- Milano: 17 - 05 - 43 - 40 - 38
- Napoli: 24 - 55 - 02 - 32 - 69
- Palermo: 55 - 70 - 54 - 90 - 12
- Roma: 49 - 88 - 21 - 02 - 24
- Torino: 58 - 16 - 60 - 38 - 73
- Venezia: 84 - 12 - 69 - 02 - 44
- Nazionale: 75 - 14 - 79 - 44 - 47
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 23 giugno
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 giugno sono:
02 - 03 - 05 - 12 - 16 - 17 - 19 - 24 - 27 - 28 - 42 - 43 - 49 - 55 - 58 - 65 - 69 - 70 - 84 - 88
Numero oro: 42
Doppio oro: 42 - 24
Extra: 09 - 21 - 32 - 38 - 40 - 44 - 54 - 60 - 62 - 72 - 73 - 75 - 76 - 85 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 23 giugno 2026:
La combinazione vincente è: 01 - 12 - 17 - 27 - 66 - 84
Il numero Jolly è: 61
Il numero Superstar è: 04
Jackpot del Superenalotto del 23-06-2026: 183.300.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 25-06-2026: 18X.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 25 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 130 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 118 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 109 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 107 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 106 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 103 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 102 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 97 estrazioni)
- Bari 3 (manca da 87 estrazioni)
- Cagliari 12 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 118 estrazioni) - 66 (da 106) - 10 (da 97)
- Cagliari 12 (manca da 81 estrazioni) - 19 (da 49) - 89 (da 44)
- Firenze 17 (manca da 62 estrazioni) - 59 e 53 (da 54) - 9 (da 50)
- Genova 4 (manca da 72 estrazioni) - 45 (da 68) - 82 (da 66)
- Milano 77 (manca da 102 estrazioni) - 63 (da 67) - 26 (da 65)
- Napoli 40 (manca da 130 estrazioni) - 1 (da 109) - 84 (da 67)
- Palermo 61 (manca da 58 estrazioni) - 47 (da 56) - 53 (da 55)
- Roma 77 (manca da 73 estrazioni) - 75 (da 65) - 51 (da 61)
- Torino 49 (manca da 107 estrazioni) - 88 (da 103) - 28 (da 69)
- Venezia 31 (manca da 76 estrazioni) - 39 (da 75) - 25 e 4 (da 65)
- Nazionale 58 (manca da 78 estrazioni) - 49 (da 75) - 52 (da 53)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 25 giugno sono:
- 76 (manca da 71) - 88 (da 57) - 67 (da 49) - 32 (da 47) - 50 (da 44) - 20 (da 40)
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