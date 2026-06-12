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Lifestyle

Cresce la voglia di "glamping", il boom delle vacanze all'aria aperta

Costanza Ruggeri

Camping glamour con strutture attrezzate dotate di tutti i comfort. Bubble-room, tipi indiane, tiny-house e vecchie botti dotate di materasso e trasformate in alloggi chic. Il mercato del turismo open air, in Italia, registra numeri in costante crescita e il segmento del cosiddetto “campeggio di lusso” rappresenta una quota in forte espansione con una stima di crescita del 10% all’anno. Regione leader la Toscana, con 77 strutture, seguita da Piemonte e Veneto

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