Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Dietro le quinte di Ugolize, il team: "Ridiamo delle nostre sventure"

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi

La pagina social nata come Legolize è cresciuta fino a raggiungere i 2,8 milioni di follower, 1,4 solo su Instagram. I creatori Mattia Marangon, Pietro Alcaro e Samuele Rovituso raccontano il loro percorso a Sky TG24 Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ