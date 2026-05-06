Di Shakespeare ricordiamo soprattutto Amleto, Otello, Romeo e Giulietta. Ma cosa scopriamo se spostiamo lo sguardo su tutti gli altri personaggi? È a loro che è dedicata la nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. A raccontarli, l'anglista Nadia Fusini, che è da poco tornata in libreria con "Rubare la scena" (Einaudi), un saggio incentrato proprio sulle comparse shakespeariane. Accanto alle storie di re e principi, spiega Fusini in questa intervista, "c'è un'altra umanità che spinge per entrare in scena e raccontare la sua storia. E Shakespeare, nelle sue commedie e nelle sue tragedie, decide di darvi cittadinanza, creando le premesse da cui poi nascerà il grande romanzo del Settecento inglese".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit -Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.