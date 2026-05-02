Salone del Libro di Torino 2026: date e programma

Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna al Lingotto Fiere da giovedì 14 a lunedì 18 maggio, sempre sotto la direzione di Annalena Benini. Il tema della 38esima edizione sarà "Il mondo salvato dai ragazzini", dal libro di Elsa Morante pubblicato nel 1968. È questo infatti lo spirito dell’edizione del Salone di quest’anno: il mondo non è ancora stato salvato, ma se c’è qualcuno che può farlo sono le ragazzine e i ragazzini. Il 14 maggio, ai consueti saluti istituzionali, seguirà in Sala Oro alle 14 la Lezione inaugurale dal titolo "Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così", una riflessione sull’adolescenza di Zadie Smith, scrittrice e saggista inglese tra le più acute del panorama contemporaneo. Smith, due volte selezionata dalla rivista Granta tra i venti migliori autori della letteratura britannica, è scrittrice di romanzi, racconti e saggi e da sempre si muove con disinvoltura tra forme diverse per esplorare temi come l’identità culturale e la razza.

Le novità

Si aprono al pubblico gli spazi in cui da anni si articola il Salone del Libro: i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere, e si consolida lo spazio del padiglione 4, una struttura temporanea, ideata e progettata dal 2024 come uno spazio dedicato alla formazione, alla sperimentazione e allo scambio tra generazioni, pensata per dare maggiore visibilità alla programmazione del Bookstock, che da sempre, con i suoi laboratori, le sale e la grande Arena, si rivolge non solo al pubblico dei più giovani ma a tutti i visitatori del Salone. Quest’anno, per la prima volta, l’Arena del Bookstock sarà ospitata in una struttura autonoma rispetto al corpo principale, a cui sarà collegata da una grande piazza coperta. Una novità progettuale pensata per rendere gli spazi più accoglienti e vivibili, facilitare i flussi di visita e ridurre le interferenze sonore tra le diverse aree. Si conferma per il secondo anno il Publishers Centre, un’area lounge interamente dedicata agli operatori professionali dove per la prima volta saranno organizzate sessioni di speed date tra gruppi di editori e librai e tra gruppi di editori e influencer. Torna anche la sala stampa esterna di 100 metri quadrati, pensata per offrire alle giornaliste e ai giornalisti uno spazio di lavoro più confortevole e attrezzato, in grado di rispondere alle esigenze specifiche della professione. Le novità legate all’area esterna non si fermano qui: per la prima volta nel 2026 prenderà forma, sul Piazzale P5, un nuovo spazio, il Padiglione 5. Nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 ospiterà una rinnovata Area Business. A partire da sabato 16 maggio, lo stesso spazio si trasformerà per accogliere un ambiente dedicato alla stand-up e ai nuovi linguaggi espressivi, il Club. A questo si aggiungono il Centro Congressi e, per il quarto anno consecutivo, la Pista 500 by Pinacoteca Agnelli, ex pista di collaudo sul tetto del Lingotto divenuta oggi giardino pensile e parco d’arte.

Le sale che accoglieranno oltre 2.700 eventi saranno 70, tra sale convegno, laboratori e spazi incontri, e l’Auditorium del Centro Congressi Lingotto, che sarà aperto al pubblico dal giovedì al lunedì. Inoltre in questa edizione del 2026, il Romance Pop-up, lo spazio destinato all’attività di meet&greet con le più importanti firme del genere romance, raddoppia. Gli incontri si svolgeranno sabato 16 maggio e domenica 17 maggio negli spazi dell’UCI Cinema Torino Lingotto, permettendo di aggiungere ulteriori 11 spazi destinati a questa attività, che in tali giornate offrirà al pubblico 147 mila metri quadrati di eventi.

Tornano le sezioni parallele alla programmazione generale, ognuna dedicata a un tema rilevante e centrale per il Salone. La curatela e la moderazione sono affidate a scrittrici, scrittori, intellettuali e artisti, che per ogni argomento hanno ideato una serie di incontri. Quest’anno diventano 9, con la nuova sezione Il mondo salvato dai ragazzini curata da Veronica Frosi, Lorenzo Riggio, Francesca Tassini, Sebastian Tanzi e Gloria Napolitano.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 38ESIMA EDIZIONE