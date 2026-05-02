Salone del Libro di Torino 2026: date e programma

Il tema della 38esima edizione - dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere - sarà "Il mondo salvato dai ragazzini", dal libro di Elsa Morante pubblicato nel 1968. In programma oltre 2700 eventi in 70 sale
Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna al Lingotto Fiere da giovedì 14 a lunedì 18 maggio, sempre sotto la direzione di Annalena Benini. Il tema della 38esima edizione sarà "Il mondo salvato dai ragazzini", dal libro di Elsa Morante pubblicato nel 1968. È questo infatti lo spirito dell’edizione del Salone di quest’anno: il mondo non è ancora stato salvato, ma se c’è qualcuno che può farlo sono le ragazzine e i ragazzini. Il 14 maggio, ai consueti saluti istituzionali, seguirà in Sala Oro alle 14 la Lezione inaugurale dal titolo "Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così", una riflessione sull’adolescenza di Zadie Smith, scrittrice e saggista inglese tra le più acute del panorama contemporaneo. Smith, due volte selezionata dalla rivista Granta tra i venti migliori autori della letteratura britannica, è scrittrice di romanzi, racconti e saggi e da sempre si muove con disinvoltura tra forme diverse per esplorare temi come l’identità culturale e la razza.
Le novità
Si aprono al pubblico gli spazi in cui da anni si articola il Salone del Libro: i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere, e si consolida lo spazio del padiglione 4, una struttura temporanea, ideata e progettata dal 2024 come uno spazio dedicato alla formazione, alla sperimentazione e allo scambio tra generazioni, pensata per dare maggiore visibilità alla programmazione del Bookstock, che da sempre, con i suoi laboratori, le sale e la grande Arena, si rivolge non solo al pubblico dei più giovani ma a tutti i visitatori del Salone. Quest’anno, per la prima volta, l’Arena del Bookstock sarà ospitata in una struttura autonoma rispetto al corpo principale, a cui sarà collegata da una grande piazza coperta. Una novità progettuale pensata per rendere gli spazi più accoglienti e vivibili, facilitare i flussi di visita e ridurre le interferenze sonore tra le diverse aree. Si conferma per il secondo anno il Publishers Centre, un’area lounge interamente dedicata agli operatori professionali dove per la prima volta saranno organizzate sessioni di speed date tra gruppi di editori e librai e tra gruppi di editori e influencer. Torna anche la sala stampa esterna di 100 metri quadrati, pensata per offrire alle giornaliste e ai giornalisti uno spazio di lavoro più confortevole e attrezzato, in grado di rispondere alle esigenze specifiche della professione. Le novità legate all’area esterna non si fermano qui: per la prima volta nel 2026 prenderà forma, sul Piazzale P5, un nuovo spazio, il Padiglione 5. Nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 ospiterà una rinnovata Area Business. A partire da sabato 16 maggio, lo stesso spazio si trasformerà per accogliere un ambiente dedicato alla stand-up e ai nuovi linguaggi espressivi, il Club. A questo si aggiungono il Centro Congressi e, per il quarto anno consecutivo, la Pista 500 by Pinacoteca Agnelli, ex pista di collaudo sul tetto del Lingotto divenuta oggi giardino pensile e parco d’arte.
Le sale che accoglieranno oltre 2.700 eventi saranno 70, tra sale convegno, laboratori e spazi incontri, e l’Auditorium del Centro Congressi Lingotto, che sarà aperto al pubblico dal giovedì al lunedì. Inoltre in questa edizione del 2026, il Romance Pop-up, lo spazio destinato all’attività di meet&greet con le più importanti firme del genere romance, raddoppia. Gli incontri si svolgeranno sabato 16 maggio e domenica 17 maggio negli spazi dell’UCI Cinema Torino Lingotto, permettendo di aggiungere ulteriori 11 spazi destinati a questa attività, che in tali giornate offrirà al pubblico 147 mila metri quadrati di eventi.
Tornano le sezioni parallele alla programmazione generale, ognuna dedicata a un tema rilevante e centrale per il Salone. La curatela e la moderazione sono affidate a scrittrici, scrittori, intellettuali e artisti, che per ogni argomento hanno ideato una serie di incontri. Quest’anno diventano 9, con la nuova sezione Il mondo salvato dai ragazzini curata da Veronica Frosi, Lorenzo Riggio, Francesca Tassini, Sebastian Tanzi e Gloria Napolitano.
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 38ESIMA EDIZIONE
Gli ospiti internazionali
Il Salone Internazionale del Libro è una delle manifestazioni culturali più importanti in Europa, grazie anche agli ospiti italiani e internazionali che la animano. Arriveranno a Torino autrici e autori tra i più importanti del panorama internazionale, tra cui: lo scrittore Premio Nobel László Krasznahorkai (Bompiani), Boualem Sansal (Neri Pozza), Abraham Verghese (Neri Pozza) e Peter Cameron (Adelphi); Valeria Luiselli, con Inizio metà fine (Einaudi); Kiran Desai con La solitudine di Sonia e Sunny (Adelphi); David Grossman, a Torino per l’uscita del Meridiano Mondadori a lui dedicato; Emmanuel Carrère con Kolchoz (Adelphi), Nathacha Appanah con La notte del cuore (Einaudi), Guillermo Arriaga con El Hombre (Bompiani), Leila Guerriero con La chiamata (SUR); Ece Temelkuran porterà Stranieri come te. La nazione degli esclusi nel nuovo millennio (Bollati Boringhieri); Ayşegül Savaş con il suo romanzo Gli antropologi (Gramma Feltrinelli), Mathias Énard con Malinconia dei confini. Nord (Edizioni e/o), Manuel Vilas con Islandia (Guanda), Lea Ypi con Dignità (Feltrinelli), Yael van der Wouden con L’estranea (Garzanti), Andrev Walden con Maledetti uomini (Iperborea). Irvine Welsh presenterà Men in love (Guanda), Isabella Hammad porterà Entra il fantasma (Marsilio); Susie Boyt presenterà Ti voglio bene, mi manchi (Bollati Boringhieri), Richard Flanagan, vincitore del Man Booker Prize, arriva con Domanda n°7 (La Nave di Teseo) e Ono Masatsugu con Ai margini del bosco (Atmosphere). Simon Mason porterà Persa e mai ritrovata (Sellerio), Sebastian Fitzek L’internato (Fazi Editore), Aline Bei Una delicata collezione di assenze (La Nuova Frontiera), il collettivo Carmen Mola con il loro ultimo romanzo Il lato oscuro del potere (Salani). Petros Markarīs porterà La crescita che uccide (La Nave di Teseo) e Dimitris Dimitriadis Muoio come un Paese e Il Vangelo di Cassandra (Crocetti). Amandine Gay porterà Una bambola di cioccolata (Fandango) e Fatima Daas Stare al gioco (Fandango). Magali Bonniol arriva con l’ultima avventura della strega Cornabicorna, (Babalibri), Hervé Tullet con uno spettacolo performance, in collaborazione con Il Saggiatore, Erickson e Franco Cosimo Panini e Guillaume Perreault con l’ultimo episodio della serie a fumetti sulle avventure di Il postino spaziale (Sinnos).
Approfondimento
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Chi è Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro di Torino
Sarà la direttrice del Salone del Libro per il triennio 2024-2026, dopo quest'ultima edizione curata ancora da Nicola Lagioia, in cui è già presente nel comitato editoriale. Laureata in giurisprudenza, autrice di diversi libri, collabora con Il Foglio: scopriamo chi è Annalena Benini