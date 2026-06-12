Al via la storica manifestazione culturale della Capitale che si svolgerà il 19, 20 e 21 giugno allo Stadio Palatino. Tanti ospiti italiani e internazionali: da Zerocalcare a Emmanuel Carrère. Tra libri, fumetti musica e spettacolo, il filo rosso che unirà gli incontri sarà il superamento dei limiti fisici, culturali, linguistici. A fare da apripista il 17 giugno "La tempesta silenziosa", il format di lettura collettiva ideato da Alessandro Baricco

Letterature Festival Internazionale di Roma, la storica manifestazione culturale della Capitale, celebra il suo primo quarto di secolo con tre giorni di incontri letterari nelle serate del 19, 20, 21 giugno. Protagonisti grandi scrittori internazionali e italiani, valorizzati con letture dei loro testi inediti, interviste e dibattiti. Ad aprire le danze il 17 giugno l'attesissimo format di lettura collettiva ideato da Alessandro Baricco: "La tempesta silenziosa" , questo il nome, sta registrando un boom di adesioni in tutte le location coinvolte. Spazio anche a grandi nomi del cinema, delle tv e del teatro, alle arti visive e alla musica: ogni sera un musicista diverso si succederà per un concerto dal vivo, mentre gli interventi degli ospiti sul palco saranno accompagnati da immagini e video artistici. Sul palco saliranno anche importanti attori italiani. Il suggestivo Stadio Palatino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, sarà ancora una volta lo sfondo del Festival. Previsto anche un appuntamento extra il 18 luglio all’Idroscalo di Ostia, nel quadro del Puntasacra Film Fest. “Sconfinare” è il tema scelto per questa edizione curata da Silvia Barbagallo e Anna Voltaggio, un verbo che racchiude tanti significati: attraversare i limiti imposti che siano fisici, sociali o linguistici, superare barriere, uscire dal tracciato, resistere. A condurre: Marino Sinibaldi, Eva Giovannini e Pegah Moshir Pour.

Il programma del 19 giugno

Il tema portante si declinerà nel corso delle tre serate. La prima “Chi scrive il mondo. Donne e dinamiche di potere” vedrà ospiti la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, l’autrice statunitense Rachel Kushner che presenterà "Il lago della creazione" (Einaudi), la poeta Patrizia Valduga, la critica letteraria e traduttrice francese Neige Sinno, autrice del romanzo autobiografico "Triste tigre" (Neri Pozza) in dialogo con la scrittrice Rossella Postorino e l’attivista e disegnatore Fumettibrutti.

Il programma del 20 giugno

Il 20 giugno “Controvento. Storie di resistenza” sarà il titolo della serata. In apertura un omaggio alla celebre fumettista e regista iraniana naturalizzata francese Marjane Satrapi, scomparsa lo scorso 4 giugno. Salirà sul palco Widad Tamimi, scrittrice di origini palestinesi ed ebraiche, cresciuta in italia e fondatrice dell’associazione IOIEN dedicata alla creazione di borse di studio per giovani in fuga da aree di guerra. Saranno intervistati il giornalista e scrittore turco Ahmet Altan, dissidente nella Turchia di Erdogan, per la prima volta in Italia dopo la sua scarcerazione. Pietro Sermonti leggerà la Lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare, scritta da Rodolfo Walsh. Nella seconda intervista sarà protagonista la scrittrice e giornalista Samar Yazbek, intellettuale esule siriana. Sarà poi la volta di Zerocalcare, che leggerà un testo inedito. Ospiti anche la scrittrice e giornalista ucraina Yaryna Grusha e la giornalista russa Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovskaja assassinata nel 2006 per aver denunciato l’orrore della guerra in Cecenia. Vera Politkovskaja è autrice con Sara Giudice - anche lei ospite della seconda giornata - del libro "Una madre" (Rizzoli). Le letture saranno a cura dell’attrice Maria Chiara Giannetta.

Il programma del 21 giugno

Il festival si concluderà il 21 giugno con “Le mappe invisibili. Il potere delle parole”, serata finale con il poeta e narratore spagnolo Manuel Vilas, Emmanuel Carrère, ora in libreria con "Kolchoz" (Adelphi), Veronica Raimo, autrice "Non scrivere di me" (Einaudi). In vista della prossima Fiera del libro di Guadalajara, in cui l'Italia sarà ospite d'onore, si svolgerà l'appuntamento con lo scrittore Yuri Herrera, una delle voci più autorevoli e originali della narrativa messicana contemporanea. Attesa anche la scrittrice indiana Kiran Desai con il suo nuovo romanzo, "La solitudine di Sonia e Sunny" (Adelphi). Le letture saranno messe in scena da Gaetano Bruno.

Il programma completo è disponibile sul sito www.culture.roma.it/festivaldelleletterature. Letterature è realizzato con il sostegno di SIAE e promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, curato dal Dipartimento Attività Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo. In tutti e tre i giorni di festival gli incontri saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.