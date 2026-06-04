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Morta Marjane Satrapi, si è spenta la voce libera di Persepolis. Aveva 56 anni

Cinema
©Getty

L'artista e regista franco-iraniana, simbolo globale della lotta per i diritti civili e la libertà delle donne, è deceduta a Parigi all'età di 56 anni

L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi , divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film " Persepolis ", è morta all'età di 56 anni, come annunciato giovedì dal suo entourage.

"Marjane Satrapi è morta di dolore poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita", si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore Mattias Ripa è scomparso l'8 aprile 2025.

Il successo internazionale di Persepolis

Nata a Rasht nel 1969 e trasferitasi definitivamente in Francia nel 1994, Satrapi ha raggiunto la fama mondiale con il graphic novel Persepolis, pubblicato in quattro volumi tra il 2000 e il 2003. L'opera racconta la transizione dell'Iran dal regime dello Scià alla rivoluzione islamica del 1979 attraverso gli occhi dell'autrice. Nel 2007, la trasposizione cinematografica d'animazione da lei co-diretta ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes e ha ottenuto una nomination ai Premi Oscar. Nel corso della sua carriera ha diretto anche i lungometraggi The Voices e Radioactive.

 

L'impegno per i diritti umani

Satrapi ha affiancato alla produzione artistica un costante attivismo per la libertà di espressione e per i diritti civili. Negli ultimi anni è stata una delle figure di riferimento della diaspora iraniana a sostegno del movimento "Donna, Vita, Libertà", nato nel 2022 in seguito alla morte di Mahsa Amini. Per questa attività di sensibilizzazione e dialogo, nel 2024 l'artista era stata insignita in Spagna del Premio Principessa delle Asturie per la comunicazione e le scienze umane.

Il trailer di Persepolis, il film di animazione di Marjane Satrapi

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