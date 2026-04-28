Benessere, a Manerba del Garda le prime Regeneration Suites d'Italia

L'hotel Splendid Sole, storica struttura della famiglia Bertini, ha inaugurato le prime sei camere rigenerative trattate con la tecnologia svizzera "magma13" di SOLS SA, risultato di due decenni di ricerca scientifica interdisciplinare tra biologia cellulare, scienze ambientali e applicazioni pratiche. Vi raccontiamo il risultato

Arrivando a Manerba del Garda, sulla sponda più quieta del Lago, la sensazione è quella di essere in una silenziosa oasi verde, appena fuori dalle rotte più battute del turismo di massa. È qui che uno storico hotel, lo Splendid Sole, struttura della famiglia Bertini da oltre sette decenni, ha deciso di innovarsi, diventando il primo nel nostro Paese a offrire le prime Regeneration Suites d’Italia. Un progetto che prova a rimettere in discussione cosa significhi oggi soggiornare in un hotel. Le nuove suite - da 35 metri quadrati - nascono dall’integrazione della tecnologia svizzera magma13, sviluppata dall'azienda SOLS SA (con sede a Chiasso) e si inseriscono in un filone sempre più presente nel settore dell’accoglienza alberghiera contemporanea: quello che non si limita al comfort, ma punta a dichiarare un impatto sul benessere dell’ospite. Con l'esperienza del riposo al centro.

Le Regeneration Suites

Le sei suite sono operative da marzo 2026 - attraverso un importante investimento finanziato grazie a un bando ministeriale sul turismo sostenibile - e introducono un livello “invisibile” di progettazione legato alla qualità dell’ambiente interno. L’idea è quella di trasformare la camera non solo in uno spazio di riposo, ma in un luogo che favorisca recupero e riequilibrio psicofisico. "Volevamo creare delle stanze che fossero un'oasi di rigenerazione totale", ha raccontato Luisa Bertini, oggi alla guida dell'Hotel Splendid Sole. "Grazie alla tecnologia magma13 di SOLS, abbiamo trasformato lo spazio in un ambiente che sostiene la vitalità naturale dei nostri ospiti, rendendo il tempo del riposo un momento di reale recupero delle energie". Ma come ci si "rigenera" all'interno di queste camere? La tecnologia alla base di questi spazi stimola la capacità rigenerativa del corpo umano, con la tecnologia magma13 che agisce da sintonizzatore e conduttore di funzioni di vitale importanza per l'omeostasi e la vita cellulare.

La tecnologia Magma13

SOLS è la società svizzera che ha sviluppato la tecnologia magma13 e che si occupa di applicazioni legate al benessere negli ambienti chiusi, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la qualità degli spazi attraverso interventi su fattori fisici ed energetici. "Le tecnologie che utilizziamo per trattare gli ambienti contengono una particolare macromolecola chiamata magma13", spiega il team SOLS. "Si tratta di un composto di elementi naturali uniti da un polimero naturale che, attraverso un particolare processo di attivazione, è in grado di svolgere un determinato tipo di lavoro sugli ambienti". Nella declinazione applicata all’hotel, viene inoltre sottolineato come nelle suite siano state installate tre diverse tipologie di tecnologie integrate basate su questo sistema. Il materiale “magma13” è stato oggetto di uno studio preliminare condotto dall’Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi (INBB), presso l’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito di un progetto coordinato dal professor Carlo Ventura. Il risultato di due decenni di ricerca scientifica interdisciplinare tra biologia cellulare, scienze ambientali e applicazioni pratiche, anche in collaborazione con l'Università di Bologna.