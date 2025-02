4 Ristoranti, con Alessandro Borghese alla scoperta del Lago di Garda

Nella tappa attesa per domenica 16 febbraio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, i 4 ristoranti in gara sono “La cort cucina e vino” di David, “Osteria La Contrada” di Luca, “Osteria Il Gallo” di Gildo e “Ristorante Molo Paradiso” di Albina. Le anticipazioni

Nel video in testa a questo articolo: "Alessandro Borghese 4 Ristoranti all'Antica Torre", miglior ristorante under 40 di Treviso

Due splendidi borghi dominano le sponde del lago: Riva del Garda, con il suo profumo di olio d’oliva e limone, e Torbole sul Garda, antico villaggio di pescatori. Qui, nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, si andrà alla scoperta dei piatti tipici della zona, dalla carne salada ai bigoli con le sarde, dagli strangolapreti ai broccoli, passando per le molteplici varietà di pesce di lago: piatti gustosissimi e tradizionali, che lo chef Alessandro Borghese assaggerà per individuare il miglior ristorante lungo la riva trentina del Garda .

Uno spettacolare scorcio del Lago di Garda che si fonde con la cornice montana delle Dolomiti: è la riva trentina del Garda la nona e penultima tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti . Nella puntata di domenica 16 febbraio , in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , lo chef Alessandro Borghese sbarca su un tratto di costa dalle molteplici tradizioni culinarie.

In questa tappa di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” i 4 ristoranti in gara sono “La cort cucina e vino” di David, “Osteria La Contrada” di Luca, “Osteria Il Gallo” di Gildo e “Ristorante Molo Paradiso” di Albina.

Le regole del gioco restano immutate: quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, si sfidano a colpi di gusto e originalità per ottenere il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che per prima cosa ispeziona attentamente la cucina per controllare che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La temibile valutazione continua poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

I partecipanti prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata ma piatto comune delle quattro tavolate. In questa puntata non potranno che sfidarsi sugli strangolapreti burro e salvia, un formato di pasta fresca nato dalla semplicità del mondo rurale, simile agli gnocchi per il suo impasto di pane, spinaci, uova e grana. I giudizi sulla gara rimangono segreti finché i quattro ristoratori non tornano a sedersi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri voti e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve premi per un valore superiore ai 5000€ e il “bollino” #Ale4Ristoranti da esporre all’esterno a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

Il decimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” toccherà, la prossima settimana, l’ultima tappa a Cremona e provincia. In arrivo, nei prossimi mesi, anche altre due puntate-evento dedicate alla pasta fresca e alle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissima special guest Lillo.

I PROTAGONISTI IN GARA

● La Cort Cucina e Vino, all’interno di un’intima corte nel cuore di Riva del Garda, è un ristorante di recente apertura, arredato in modo elegante. Ospita un bancone bar dove degustare buon vino seguendo il concept di vineria e «cicchetteria», con prodotti preparati al momento. David, chef e titolare, propone una cucina che mescola i sapori autentici delle tradizioni con una loro rivisitazione in chiave moderna;

● Osteria La Contrada, in pieno centro, ha uno spazio esterno e due grandi sale arredate in modo differente, una in stile classico, l’altra più contemporanea. Luca, titolare da oltre vent’anni, ha lavorato come cameriere a Los Angeles e poi sulle navi da crociera, prima di gestire un locale in cui si ballava musica latina. Oggi propone una cucina tradizionale con i piatti tipici sempre presenti in menù, non mancano anche piatti preparati con il pesce di lago;

● Osteria Il Gallo è una location storica con un grande dehors all’interno di una graziosa piazzetta poco frequentata dai turisti. Le grandi sale interne rispecchiano uno stile rustico ma accogliente. Gildo è lo chef del locale e propone una cucina che mescola i piatti tipici locali come la carne salada o la trota con i classici della cucina italiana, molto richiesti dai turisti;

● Ristorante Molo Paradiso, situato al piano terra dell’Hotel Paradiso a Torbole, con vista mozzafiato sul lago e le montagne, è arredato in stile vintage e moderno. Albina, titolare insieme al marito, dopo anni di lavoro come creativa decide di dedicarsi alla ristorazione. Propone un mix di tradizione trentina e cucina mediterranea, con rivisitazioni di grandi classici italiani e un’ampia proposta di pesce di lago.

Questo episodio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” si è avvalso della collaborazione di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo Spa.

“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Alessandro Di Benedetto. La regia è di Gianni Monfredini.

