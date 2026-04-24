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Lifestyle

Oltre il piatto, quando il ristorante vale il viaggio?

Costanza Ruggeri

Chiedere sempre consigli agli abitanti del posto e partecipare a food tour. Il modo migliore per scegliere dove mangiare, quando si viaggia, è affidarsi ai local. Ne ha parlato la food-editor del New York Times e lo conferma un sondaggio di The Fork secondo cui il 40% degli italiani sceglie itinerari gastronomici e si affida a recensioni di amici e parenti. Perché, per più della metà degli intervistati, il segreto di una vacanza di successo è avere uno stomaco appagato

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