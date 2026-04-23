INPGI 1926-2026, un secolo a tutela del giornalismo italiano

Una mostra per raccontare cronisti, inchieste e libertà di stampa

Il percorso espositivo si sviluppa come una riflessione sul ruolo e sulle difficoltà della professione giornalistica, con un forte richiamo ai cronisti caduti nell’esercizio del loro lavoro e ai protagonisti dell’inchiesta come Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Mauro Rostagno e altri nomi legati a stagioni segnate da violenza e impegno civile. A sottolineare il valore storico e sociale dell’Istituto interviene il presidente Roberto Ginex, che ricorda come l’INPGI abbia accompagnato le trasformazioni del settore, oggi segnato dalla crescita del lavoro autonomo e dalla necessità di garantire sostenibilità ed equità previdenziale in un contesto profondamente cambiato.

Le origini

Istituito nel 1926 come ente morale, l’INPGI nasce dall’unificazione delle antiche casse di assistenza ottocentesche, con una vocazione di solidarietà interna alla categoria. Nel secondo dopoguerra assume il nome di Giovanni Amendola, rafforzando la propria identità di presidio a tutela della libertà professionale dei giornalisti. Con la “legge Rubinacci” del 1951 viene riconosciuto come esperienza unica nel sistema previdenziale italiano, legando la tutela dei professionisti dell’informazione al diritto collettivo a essere informati.

Nel corso della sua evoluzione, l’istituto diventa fondazione privata nel 1995, mantenendo però funzioni pubbliche e autonomia gestionale. Nel 1996 viene istituita la gestione previdenziale per i giornalisti autonomi, mentre dal 2022 la gestione dei dipendenti passa all’INPS, segnando una nuova fase nella storia dell’ente.