Donald Trump sta limitando lo spazio della libertà di stampa?

La strategia del “flood the zone”, attribuita a Steve Bannon, descrive un sovraccarico informativo che confonde l’opinione pubblica e indebolisce il ruolo dei media. Il Committee to Protect Journalists denuncia pressioni e restrizioni crescenti sulla stampa negli USA. Ne abbiamo parlato con Katherine Jacobsen, coordinatrice per Cpj del programma USA, Canada e Caraibi