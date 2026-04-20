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Video game, Tomodachi Life: una vita da sogno su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Lifestyle

L’iconico e imprevedibile simulatore di vita di Nintendo fa il suo ritorno con un nuovo capitolo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, disponibile a partire dal 16 aprile dopo oltre un decennio dal debutto su Nintendo 3DS

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Tomodachi Life: Una vita da sogno è un’esperienza dove la creatività non ha limiti. Tra strumenti di personalizzazione avanzati per i personaggi Mii, la possibilità di modellare l'intera isola e nuove strutture, i giocatori potranno immergersi in un mondo folle e bizzarro, gestendo relazioni che si svilupperanno in totale autonomia e osservando il proprio ecosistema sociale prendere vita in un turbinio di situazioni esilaranti e inaspettate.

Il gioco

Tomodachi Life: Una vita da sogno, permette ai giocatori di dare vita a un’intera comunità di personaggi Mii ispirati ad amici, parenti, personaggi reali o immaginari, senza alcun limite alla creatività. Grazie a strumenti di personalizzazione avanzati, che includono tratti del volto esclusivi, voci uniche e personalità caleidoscopiche, ogni abitante dell’isola può diventare un vero e proprio individuo con desideri, gusti e stravaganze proprie. Immersi in un vivaio di infinite possibilità, sarà compito dei giocatori prendersi cura dei Mii, gestendo le loro abitazioni, risolvendo i loro problemi quotidiani e osservando le dinamiche sociali che si svilupperanno in completa autonomia all’interno del gioco. Ciò che ha reso tanto popolare Tomodachi Life, infatti, è proprio la totale imprevedibilità della vita sull’isola: tra improbabili storie d’amore e litigi o eventi e sogni surreali, ogni interazione è in grado di riservare sorprese stravaganti. Più personaggi Mii si creeranno, maggiori saranno le possibilità di assistere a momenti bizzarri e a sviluppi inaspettati della vita sull’isola e nelle svariate abitazioni: appartamenti personalizzabili dove fino a 8 dei tantissimi personaggi Mii potranno convivere, rafforzando la loro conoscenza e il loro legame, sia in positivo, sia in negativo.

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Le novità

Sono tantissime le novità introdotte da Tomodachi Life: Una vita da sogno, a partire dalla possibilità di personalizzare non solo i singoli abitanti, ma anche l’intera isola. I giocatori, infatti, potranno modellare l’ambiente a piacimento, espandere le aree abitabili o aggiungere elementi paesaggistici per prendere la propria isola un luogo unico. Inoltre, progredendo nello sviluppo della vita sull’isola, sarà possibile sbloccare alcune nuove strutture, come il supermercato, la boutique o l’emittente televisiva, che permetteranno di fare shopping sfrenato, intrattenere gli abitanti o rimanere al corrente di tutti gli ultimi avvenimenti. Non mancheranno infine tantissime nuove opzioni di personalizzazione accessibili presso lo studio di design, che permetterà di rendere unici oggetti, vestiti e arredamenti, così da riflettere al meglio il proprio stile.

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