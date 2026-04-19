A Gardaland Resort arrivano i personaggi Minecraft e il festival K-pop

Gardaland inaugura la stagione 2026 puntando sui nuovi trend del turismo, sempre più orientati a esperienze immersive, condivisione e scoperta del territorio. La stagione estiva 2026 sarà caratterizzata da un calendario ricco di eventi internazionali e nuove esperienze immersive. Tra le novità più attese c’è “Minecraft Meet the Mobs”, evento temporaneo annunciato ieri da Merlin Entertainments e in arrivo dal 18 luglio per sei settimane: un percorso interattivo in sei tappe all’interno del parco, ispirato al celebre videogioco, dove gli ospiti potranno incontrare personaggi ufficiali e vivere attività dedicate. Grande attenzione anche alla musica e alle community globali con il primo Gardaland KPOP Festival, in programma il 13 e 14 giugno.

L’evento Prezzemolo Berry Bites e l’academy di disegno

Il tutto all'interno di un calendario di eventi che risponde alle tendenze evidenziate anche nel report Future Travel Behaviours 2026: desiderio di relax (58%), condivisione di esperienze con familiari e amici (45%), momenti di divertimento (37%), scoperta del territorio ed enogastronomia (64%) sono le leve centrali nelle scelte di viaggio. In linea con questa attenzione, dal 16 al 24 maggio si svolgerà l’evento Prezzemolo Berry Bites, che prende ispirazione da un tratto distintivo di Prezzemolo: la sua passione per le fragole, simbolo della bella stagione e della sua personalità giocosa. L'iniziativa propone un calendario di giornate speciali dedicate a tutti e, in alcune date, soprattutto ai più piccoli e alle famiglie, con attività e ospiti esclusivi, esperienze di edutainment immersivo e momenti di intrattenimento capaci di unire divertimento e condivisione. Tra gli appuntamenti, una speciale academy di disegno con Lorenzo De Pretto, illustratore e fumettista nonché autore di Prezzemolo: un’opportunità pensata per avvicinare ancora di più i piccoli fan al loro personaggio del cuore, imparando a disegnarlo passo dopo passo. Durante le giornate dedicate all’academy, Lorenzo De Pretto incontrerà i fan di Prezzemolo e firmerà dal vivo le copie del nuovo libro “Prezzemolo e il drago del tempo imperfetto”, in uscita il 5 maggio.



Minecraft “Meet the jobs”: la novità dell’estate 2026

La grande novità dell’estate 2026 è l’evento temporaneo Minecraft “Meet the Mobs”. L'esperienza, inclusa nel biglietto di ingresso al parco, permetterà di incontrare i mob di Minecraft dal vivo in un evento interattivo all’insegna del divertimento pensato per tutta la famiglia. Nel parco saranno presenti sei scenari ispirati al mondo di Minecraft con cuccioli di Mob posizionati in diverse aree: completando il percorso e collezionandoli tutti si potrà ottenere un esclusivo premio digitale legato al gioco, al Minecraft Hub. Gli ospiti potranno scattare foto da vicino con Steve e con i personaggi ufficiali di Minecraft, tra cui Creepers, Chicken Jockey, Axolotl, Cuccioli di Panda, Pulcini, Cuccioli di Lupo e molti altri. Non mancheranno golose proposte a tema come popcorn TNT Exploding e ghiaccioli Minecraft e merchandising ufficiale Minecraft. Che si tratti di giocatori esperti o di nuovi arrivati nel mondo di Minecraft, i visitatori di Gardaland Resort avranno la possibilità di provare il divertimento unico del gioco nella vita reale.



Il primo Gardaland K-pop Festival

Tra i momenti più attesi anche il primo Gardaland Kpop Festival, in programma il 13 e 14 giugno con appuntamenti per l’intera giornata, a partire dalle ore 12:00. Un vero e proprio Festival con artisti e performer provenienti direttamente dalla Corea, con alcune presenze uniche anche a livello europeo. Il programma includerà diversi momenti chiave come fan meet con gli artisti, masterclass di danza (tra cui Play Random Dance) oltre a dance show, dj set per tutta la giornata e concerti. Tra i primi artisti confermati per il Gardaland K-pop Festival c’è Rocky, già ballerino e rapper principale degli Astro, al debutto live in Europa. Annunciato anche Kisu, cantante sudcoreano ed ex componente dei 24K, oggi solista tra Corea e Giappone. Presente inoltre il girl group Lightsum, che torna in Europa dopo l’unica apparizione del 2022. Nel programma anche Hyuny, Dj emergente attiva tra Europa e Asia con set che mescolano diversi generi musicali. Questi nomi rappresentano una prima anticipazione di un cartellone più ampio dedicato al fenomeno globale del K-pop. Le novità si inseriscono in un avvio positivo della stagione appena iniziata sia nel Parco che negli hotel del Resort e a Gardaland Sea Life Aquarium. Un risultato particolarmente significativo viene segnalato anche sul fronte lavoro: oltre l'80% del personale stagionale ha scelto di tornare.