Gardaland, la stagione riapre con nuovi giochi e palinsesto rinnovato

Dal 28 marzo il parco divertimenti riapre le sue porte con tante novità e trend internazionali: dall’arrivo a SEA LIFE del videogioco di simulazione Animal Crossing al primo evento dedicato al K-Pop a giugno. Poi un palinsesto rinnovato di spettacoli dal vivo e al Cinema 4D il nuovo film “Prezzemolo e l’Enigma Svelato” ascolta articolo

Gardaland Resort è pronto a riaprire le sue porte. Con l’arrivo della primavera, dal 28 marzo si parte con una nuova stagione di emozioni. Le novità iniziano subito con l’arrivo di Animal Crossing New Horizons, per la prima volta a Gardaland SEA LIFE Aquarium: il videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo che ha conquistato oltre 49 milioni di giocatori in tutto il mondo dal 2020. E già in anteprima per l’estate, Gardaland Resort svela due appuntamenti: a maggio, con Strawberry Bites arrivano le prime giornate dedicate al mondo delle fragole che porteranno nel parco un tocco goloso, con proposte dedicate, ideali per vivere momenti di gusto e convivialità. Sarà invece giugno a segnare un momento clou della stagione estiva, con un intero weekend (il 13-14 giugno) immerso nel ritmo e nell’energia del K-Pop: tra le tendenze più amate del momento e autentiche band coreane in concerto. L’avventura continua nei tre hotel tematizzati di Gardaland Resort: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel.

“Prezzemolo e l’Enigma Svelato” al Cinema 4D Il 28 marzo segna anche il debutto di “Prezzemolo e l’Enigma Svelato” al Cinema 4D, un’esperienza pensata per sorprendere, divertire e consolidare il legame unico con i suoi ospiti. Il pubblico sarà immerso in un’avventura totale: poltrone che si muovono, spruzzi d’acqua, raffiche di vento, luci ed effetti olfattivi che avvolgono i sensi e dettagli che sorprendono e fanno divertire ad ogni istante. Il nuovo film, firmato Gardaland, oltre ad essere uno spettacolo multisensoriale è una narrazione identitaria, capace di raccontare il parco con un linguaggio emozionale e trasversale, capace di unire generazioni. E porta con sé un messaggio chiaro: tutto può diventare un’opportunità se affrontato con curiosità e ottimismo.