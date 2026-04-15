"Un buon giallo? Una sfida d'intelligenza tra autore e lettore"

"Negli ultimi decenni, il poliziesco si è orientato verso il sangue e i serial killer, dimenticandosi del classico romanzo a enigma, fondato sul ragionamento e l'intelligenza. Ho pensato che fosse una buona idea provare a recuperarlo". Nella nuova puntata di "Incipit", Arturo Pérez-Reverte parte del suo ultimo libro ("Il problema finale", pubblicato dalle edizioni Settecolori nella traduzione di Bruno Arpaia) per raccontare come è cambiato il rapporto con il giallo da parte dei lettori e degli editori contemporanei. "Volevo scrivere una storia in cui fosse più importante la ragione dei fatti di sangue", spiega, "un duello d’intelligenza tra autore e lettore".

In questa intervista, Pérez-Reverte racconta il suo rapporto con la scrittura e con il lettore ("un amico, un complice, un compagno di giochi"), soffermandosi tra l'altro sul fascino del crepuscolo nella letteratura: "La fine di un'epoca produce sempre opere molto significative. È nella decadenza che il talento diventa più brillante ed esplicito".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit-Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.