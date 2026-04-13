Titanic, a Milano l'esperienza in realtà virtuale a bordo della nave

Titanic, a Milano l'esperienza in realtà virtuale per ripercorrere il viaggio della naveLifestyle
In programma dal 14 maggio all'interno dello Spazio Borgognone 26, “Titanic: un viaggio nel tempo” offrirà al pubblico la possibilità di salire a bordo dello storico transatlantico ripercorrendo il viaggio da una prospettiva completamente nuova. Per circa 45 minuti, i visitatori potranno vestire i panni dei passeggeri grazie alla realtà virtuale, rivivendo la traversata della nave: dalla partenza da Southampton fino al naufragio
Un'esperienza in realtà virtuale per vivere in prima persona il viaggio sul Titanic. È questa la novità in arrivo a Milano, all'interno dello Spazio Borgognone 26. In programma dal 14 maggio, l'esperienza, dal titolo “Titanic: un viaggio nel tempo”, offrirà al pubblico la possibilità di salire a bordo del celebre transatlantico ripercorrendo lo storico viaggio da una prospettiva completamente nuova. Per circa 45 minuti, i visitatori potranno vestire i panni dei passeggeri, rivivendo la traversata della nave: dalla partenza da Southampton fino al naufragio.
L'esperienza a bordo del Titanic
Organizzata da Fever, piattaforma tecnologica leader mondiale nella scoperta di esperienze culturali e intrattenimento dal vivo, “Titanic: un viaggio nel tempo” è sviluppata in collaborazione con gli esperti di Musealia. Il viaggio inizierà nel cuore dell’oceano, a quasi 4 chilometri di profondità, dove i visitatori potranno osservare il relitto nel suo stato attuale. Dopo essersi imbarcati sulla nave, avranno poi la possibilità di ammirare l’iconica scalinata, esplorare le sontuose sale da pranzo, le cabine private e i maestosi ponti. Oltre a ripercorrere il viaggio, il pubblico potrà anche vivere il tragico momento della collisione con l'iceberg.
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Un viaggio interattivo
Grazie al suo design interattivo, progettato per dare la sensazione ai visitatori di trovarsi davvero a bordo del transatlantico, l'esperienza in realtà virtuale permetterà al pubblico di interagire anche con gli oggetti presenti nell’ambiente virtuale: sarà possibile gettare il carbone nel fuoco per alimentare il motore e anche incontrare membri dell’equipaggio, come l’ingegnere che ha progettato l’imbarcazione e il capitano Edward John Smith. Attraverso una narrazione cinematica e una ricostruzione curata nei minimi dettagli, l’esperienza offrirà un viaggio potente, suggestivo e profondamente umano.