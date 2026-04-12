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Lifestyle

Tra droni e tradizione: l’agricoltura del futuro secondo Cao Fei

David Saltuari

David Saltuari

L’intelligenza artificiale entra nei campi e ridefinisce il rapporto tra uomo, tecnologia e natura. Con Dash, in mostra alla Fondazione Prada di Milano, l’artista cinese Cao Fei esplora un’agricoltura sospesa tra innovazione e ritualità, ponendo interrogativi sul futuro del lavoro e della nostra cultura

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