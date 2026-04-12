Lifestyle
Tra droni e tradizione: l’agricoltura del futuro secondo Cao Fei
L’intelligenza artificiale entra nei campi e ridefinisce il rapporto tra uomo, tecnologia e natura. Con Dash, in mostra alla Fondazione Prada di Milano, l’artista cinese Cao Fei esplora un’agricoltura sospesa tra innovazione e ritualità, ponendo interrogativi sul futuro del lavoro e della nostra cultura
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi