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Cronaca

Monumenti, le donne quasi invisibili nelle città italiane

Roberta Cavaglià
"La lavandaia", scultura tra i simboli della città di Pavia

Secondo un’indagine, in Italia, le opere celebrative dedicati alle donne sono solo 171: poco più della metà riguarda figure realmente esistite, spesso associate a ruoli di cura o sacrificio, denudate o ringiovanite di proposito. All’appello mancano soprattutto intellettuali, artiste e scienziate

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