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Lungo il cammino dei minatori per un viaggio slow in Sardegna

Costanza Ruggeri

Un percorso ad anello tra Sulcis Iglesiente, Arburese e Guspinese. Un itinerario di oltre 500 chilometri che abbraccia le province di Carbonia-Iglesias e parte del Medio Campidano e attraversa alcuni dei territori più autentici della Sardegna. Il Cammino Minerario di Santa Barbara, riconosciuto nel 2016 come Grande Cammino d'Europa, è stato insignito quest’anno del Global Choice Award di Komoot, piattaforma outdoor con oltre 50 milioni di utenti, per la prima volta attribuito a un cammino

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