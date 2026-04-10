Bologna Children's Book Fair 2026 dal 13 aprile: programma ed eventi

Torna l'appuntamento per l’editoria per bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Per l'edizione 2026 sono circa 1503 da 90 Paesi e regioni del mondo. Il Paese Ospite d’Onore di quest'anno è la Norvegia

Torna l'appuntamento per l’editoria per bambine e bambini, ragazze e ragazzi. È l’edizione numero 63 di Bologna Children’s Book Fair (BCBF) quella in programma nei padiglioni di BolognaFiere dal 13 al 16 aprile 2026: sessantatre anni di impegno nello scouting e nella promozione di contenuti editoriali per bambini e ragazzi, con uno sguardo ampliato progressivamente a includere sempre maggiori settori dell’editoria e oltre. Da sei edizioni Bologna presenta infatti anche BolognaBookPlus (BBPlus), dedicata all’editoria generalista e realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Editori (AIE), e da diciannove Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/Kids), per i marchi del settore ragazzi. Tre dimensioni, tre aspetti dello stesso business editoriale che riflettono i cambiamenti in corso in un mondo sempre più interconnesso: si riconferma anche per quest’anno in espansione l’offerta della fiera, con nuovi spazi preposti a intercettare e incentivare lo sviluppo di segmenti di mercato in evoluzione, al fine di aprire possibilità inedite e più ampie per i tanti visitatori ed espositori attesi.

Oltre 1500 Paesi da 90 Paesi del mondo

Per l'edizione 2026 sono circa 1503 da 90 Paesi e regioni del mondo (tra i nuovi ingressi: Barbados, Camerun, Costa d’Avorio, Nepal, Rwanda, Senegel, Trinidad e Tobago, Uruguay, Uzbekistan, Zambia). Un’offerta resa possibile anche grazie al sostegno di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, volto a promuovere le opportunità di business tra l’editoria nazionale e globale. Tra le iniziative più significative, un programma di invito su larga scala che sostiene la partecipazione in fiera di oltre 150 professionisti da tutto il mondo.