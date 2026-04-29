Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tommy Wieringa: "La fine della democrazia? Può nascere anche dalla noia"

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

Uno dei più apprezzati scrittori nederlandesi racconta "Nirvana", il suo ultimo romanzo pubblicato da Iperborea. E in questa intervista dice: "Dopo ottant'anni di libertà, molte persone sono stanche dei processi democratici, è come se avvertissero una sorta di piacere naturale della demolizione"

ascolta articolo

Che cosa ereditiamo davvero dal passato? E fino a che punto è possibile fare i conti con ciò che ci precede senza restarne schiacciati? È anche attorno a queste domande che ruota il romanzo di cui parliamo a "Incipit" questa settimana. Si intitola "Nirvana", lo ha scritto una delle voci più apprezzate della letteratura nederlandese contemporanea, Tommy Wieringa, e in Italia è arrivato grazie alla casa editrice Iperborea nella traduzione di Claudia Di Palermo.  Il romanzo racconta la storia di Willem, un ingegnere civile che dopo la guerra riesce a reinventarsi imprenditore del settore petrolifero, lasciando dietro di sé una zona d’ombra mai chiarita sul suo rapporto con il nazismo. A indagarne la vita è un giornalista che per questa ricerca incrocerà la sua strada con il nipote di quell’imprenditore, un artista in crisi di nome Hugo Adema. Attorno a questi tre personaggi, Wieringa imbastisce una storia in cui si parla anche della crisi climatica e di quella democratica. "Dopo la Seconda guerra mondiale abbiamo goduto di ottant’anni di libertà - dice lo scrittore in questa intervista - ma non abbiamo mai preso in considerazione come la democrazia, anche dopo molto tempo, finisca per far entrare in scena la noia. Molte persone sono stanche del processo democratico, è come se avvertissero una sorta di piacere naturale della demolizione". "Così la noia - nota sempre Wieringa - si accompagna alla violenza, e la violenza è ovviamente la fine di una democrazia".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.

Lifestyle: Ultime notizie

Wieringa: "La fine della democrazia? Può nascere anche dalla noia"

Filippo Maria Battaglia

Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 aprile segno per segno

Lifestyle

Tutto pronto? Si parte con una nuova giornata da vivere al top: sarà da segnare sul calendario?...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 28 aprile: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere

Lifestyle

Manca poco all’inizio del COMICON di Napoli, quest’anno previsto dal 30 aprile al 3 maggio con la...

Benessere, a Manerba del Garda le prime Regeneration Suites d'Italia

Giulia Mengolini

Lifestyle: I più letti