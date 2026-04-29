Wieringa: "La fine della democrazia? Può nascere anche dalla noia"

Che cosa ereditiamo davvero dal passato? E fino a che punto è possibile fare i conti con ciò che ci precede senza restarne schiacciati? È anche attorno a queste domande che ruota il romanzo di cui parliamo a "Incipit" questa settimana. Si intitola "Nirvana", lo ha scritto una delle voci più apprezzate della letteratura nederlandese contemporanea, Tommy Wieringa, e in Italia è arrivato grazie alla casa editrice Iperborea nella traduzione di Claudia Di Palermo. Il romanzo racconta la storia di Willem, un ingegnere civile che dopo la guerra riesce a reinventarsi imprenditore del settore petrolifero, lasciando dietro di sé una zona d’ombra mai chiarita sul suo rapporto con il nazismo. A indagarne la vita è un giornalista che per questa ricerca incrocerà la sua strada con il nipote di quell’imprenditore, un artista in crisi di nome Hugo Adema. Attorno a questi tre personaggi, Wieringa imbastisce una storia in cui si parla anche della crisi climatica e di quella democratica. "Dopo la Seconda guerra mondiale abbiamo goduto di ottant’anni di libertà - dice lo scrittore in questa intervista - ma non abbiamo mai preso in considerazione come la democrazia, anche dopo molto tempo, finisca per far entrare in scena la noia. Molte persone sono stanche del processo democratico, è come se avvertissero una sorta di piacere naturale della demolizione". "Così la noia - nota sempre Wieringa - si accompagna alla violenza, e la violenza è ovviamente la fine di una democrazia".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.