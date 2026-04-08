Viaggiare gratis in Europa per chi ha 18 anni: come funziona

Al via la seconda tornata di biglietti gratuiti per viaggiare in treno in tutta Europa. I giovani di 18 anni potranno presentare domanda dalle 12 di mercoledì 8 aprile alle 12 di mercoledì 22 aprile. In questo caso Discover.Eu è rivolto ai cittadini europei nati tra il primo luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Per l'Italia sono disponibili 4994 posti ascolta articolo

Sono trascorsi 40 anni dall'entrata in vigore dell'accordo Schengen, patto che ha gettato le basi per la libera circolazione di persone e merci nei paesi europei. Per festeggiare, l'Unione Europea ha lanciato una nuova iniziativa rivolta ai neo maggiorenni: DiscoverEU. I nati tra il primo luglio 2007 e il 30 giugno 2008 potranno spostarsi gratuitamente in tutti gli Stati membri oltre a Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia e Liechtenstein. Per la nuova tornata di biglietti gratuiti è possibile presentare la domanda dalle 12 di mercoledì 8 aprile alle 12 di mercoledì 22 aprile. Torna dunque l'Interrail: per partecipare basterà andare sulla pagina ufficiale di youth.europa.eu. Il numero dei posti a disposizione è proporzionale alla popolazione di ciascuno Stato. Per l'italia sono disponibili 4994 posti.

Cos'è DiscoverEU? DiscoverEU è un'azione del programma Erasmus+ rivolto ai cittadini europei di 18 anni che dà l'opportunità di viaggiare ed esplorare la diversità dell'Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Chi parteciperà al bando e riserverà un posto, riceverà un pass per spostarsi con i mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, come i treni. Altre modalità di trasporto saranno consentite in casi specifici, per le persone che vivono in isole o in zone remote. I beneficiari riceveranno anche una carta di sconto DiscoverEU che darà diritto a numerose riduzioni su alloggio, cultura, sport, trasporti locali o altri servizi. Potrebbe interessarti Aperitivo e Gen Z che reinventa: questa volta tocca alla birra

Come funziona l'iscrizione? In questo caso per poter partecipare, i e le giovani devono essere nati tra il primo luglio 2007 e il 30 giugno 2008, inserire il numero della carta d'identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo di domanda online e accettare la dichiarazione sull'onore del modulo di domanda. Chi rientra nei requisiti dovrà poi partecipare a un quiz da cinque domande a risposta multipla più una di spareggio, a meno che non decida di viaggiare in gruppo, in quel caso basterà che partecipi al quiz solo il candidato che fa la richiesta. Infine, per poter accedere al progetto, il candidato deve avere la cittadinanza o la residenza in uno dei seguenti Paesi: uno degli Stati membri dell'Unione europea, compresi i Paesi e territori d'oltremare (PTOM)

uno dei Paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia