Aperitivo e Gen Z che reinventa: questa volta tocca alla birra

È in questo scenario di curiosità e voglia di sperimentare che nasce Birra Messina Note di Melograno, la nuova proposta della famiglia Birra Messina pensata per reinterpretare l’aperitivo con uno sguardo nuovo, sorprendente e contemporaneo. L'idea nasce da una indagine inedita condotta da AstraRicerche per l'azienda secondo cui la scoperta di nuove esperienze di gusto gioca un ruolo centrale per l'aperitivo italiano

L’aperitivo è diventato un simbolo di convivialità italiana diffuso in tutto il mondo. Soprattutto tra i più giovani, è un’occasione di convivialità a cui non sanno rinunciare. Questo è quanto emerge da una indagine inedita condotta da AstraRicerche per Birra Messina, su un campione di oltre 1.000 italiani di età compresa tra i 18 e i 70 anni che sono soliti fare l’aperitivo almeno 2-3 volte al mese, con un focus particolare sulle giovani generazioni. Per gli italiani intervistati, l’aperitivo rappresenta in prima battuta un momento leggero per staccare dalla routine e concedersi una pausa piacevole (69%), ma è interessante notare come per alcuni di loro sia anche un’occasione per esprimere sé stessi, il proprio stile e affermare chi si è davvero (33%), e per scoprire nuovi gusti e lasciarsi sorprendere (18%).

È proprio in questo scenario di curiosità e voglia di sperimentare che nasce Birra Messina Note di Melograno , la nuova proposta della famiglia Birra Messina: una birra impreziosita da un ingrediente inaspettato, il succo di melograno. “I dati della ricerca ci raccontano un aperitivo che sta evolvendo, soprattutto tra i giovani adulti" commenta Michela Filippi , Marketing Director di HEINEKEN Italia. "È proprio a partire da questa evoluzione che nasce Birra Messina Note di Melograno, dal gusto bilanciato e piacevolmente rinfrescante, con una delicata nota fruttata sul finale. Con il suo colore brillante e distintivo, questa nuova proposta è pensata per chi ama scoprire sapori nuovi e vivere l’aperitivo come un momento in cui esprimere la propria personalità, raccontando qualcosa di sé".

Curiosità, gusto e impatto visivo: gli ingredienti che guidano la scelta dell'aperitivo

Ma quali sono i driver che spingono gli italiani a scegliere cosa bere durante l’aperitivo? Secondo l’indagine AstraRicerche, a guidare le scelte sono curiosità e voglia di novità, indicata dal 63% degli intervistati, soprattutto tra Millennials e Gen Z. La scoperta di gusti nuovi o ingredienti inattesi (41%) e l’aspetto visivo della bevanda (32%) diventano elementi decisivi, confermando come oggi il piacere dell’aperitivo passi anche dagli occhi e dal racconto, oltre che ovviamente dal gusto.

Infatti, per rendere l’esperienza di consumo davvero speciale, il gusto emerge come elemento imprescindibile: per quasi la totalità (96%) del campione è un elemento importante, accanto ai colori e all’aspetto visivo della bevanda (81%) e alla bellezza della bottiglia, che per il 65% deve essere piacevole da vedere o da tenere in mano.