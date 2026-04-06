La celebrazione del Carbonara Day quest'anno non conosce confini: la storica osteria romana "Da Fortunata" festeggerà l'evento contemporaneamente nella Capitale e nel suo locale di Miami, portando l'autentica tradizione del guanciale e del pecorino nel cuore della Florida. In occasione della ricorrenza, Marta Di Battista, volto dell’osteria, lancia un monito contro lo snaturamento del piatto. “Oggi sentiamo parlare di "turbo-creme" pastorizzate e tecniche da laboratorio per rendere il piatto fotogenico sui social” sottolinea. “Ma la Carbonara non è un esperimento chimico, è la storia di Roma. Vedere che all’estero si usa ancora la panna, il pollo o il bacon affumicato è un colpo al cuore. La vera Carbonara è un rito che si compie con tre ingredienti poveri ma nobili: guanciale, pecorino e uova fresche. Chi aggiunge altro non sta cucinando, sta solo imitando male un capolavoro”.