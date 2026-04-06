Carbonara Day, è il piatto di pasta preferito per un italiano su due

Sono tanti i motivi per cui la carbonara è così apprezzata. Primo fra tutti è il fatto che si tratta di un piatto “goloso e buono”, secondo il 63,9% degli italiani. Ma è apprezzata anche perché rappresenta un “piatto della tradizione” (27,2%) e un piatto “dai sapori bilanciati” (21,1%) e “veloce da preparare” (18,9%). Tra i motivi, anche il fatto che rappresenta “un’icona in tutto il mondo” (16,1%), “con tante varianti anche se la ricetta è una sola” (12,4%) e “un piatto della convivialità” (12,9%).