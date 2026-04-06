Carbonara Day: i film in cui la carbonara diventa una star del cinema

Qui abbiamo un problema. Non c'è modo di raccontare la carbonara al cinema stando seduti composti, con le mani in grembo e il tono neutro del recensore professionista. Impossibile. Perché la carbonara, su un set cinematografico, non è mai solo un piatto. È un atto, una dichiarazione, un codice. È romanità allo stato puro, è comfort food con pretese filosofiche, è il piatto che i personaggi ordinano quando vogliono dire qualcosa di importante senza dirlo davvero.

Il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, e quest'anno la festa compie dieci anni. Un decennio di hashtag, di ricette condivise, di battaglie social sulla panna (no, non si mette), di cuochi stellati e nonne romane accomunati dallo stesso stendardo giallo uovo. Ma prima che diventasse un fenomeno da social media, la carbonara aveva già fatto la sua bella carriera sul grande schermo. E che carriera.

Partiamo dall'inizio. Dall'inizio vero, che è più antico di quanto si pensi. La prima citazione certificata della carbonara nella storia del cinema – e uno dei documenti storici più importanti sull'origine del piatto – non è in un ricettario, non è in un articolo di giornale. È in un film del 1949 con Totò. Si chiama Yvonne la nuit, regia di Giuseppe Amato, uno dei rarissimi ruoli drammatici nella già fortunata carriera del principe della risata. La scena è ambientata alla trattoria Galeassi di Santa Maria in Trastevere (ancora aperta). L'ostessa è Ave Ninchi, alla cassa raccoglie comande e controlla i conti. Un cameriere si avvicina: 'Coda alla vaccinara per due e spaghetti alla carbonara per tre'. Tredici parole. Al minuto 1 ora, 14 minuti e 17 secondi. Ma sono tredici parole che spostano la storia.

Il film viene girato nella primavera del 1949 ed esce in sala a novembre dello stesso anno. E in quelle tredici parole c'è tutto: la carbonara non è presentata come una novità, non viene spiegata né commentata. È semplicemente in menu, tra l'amatriciana e la coda alla vaccinara, con la naturalezza di un piatto già radicato. Anzi, stando alla gerarchia delle comande di quella sera, è il secondo piatto più ordinato: quattro matriciane, tre carbonare, due code alla vaccinara. Questo documento anticipa di un anno la prima citazione scritta conosciuta finora (una cronaca romana su La Stampa del luglio 1950) e declassa ogni altra 'prima citazione' al cinema. La carbonara esiste, consolidata, almeno dal 1949.