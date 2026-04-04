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Lifestyle

Pinault Collection a Venezia, dentro le 4 mostre a Palazzo Grassi e Punta della Dogana

Sabrina Rappoli
Michael Armitage, Conjestina, 2017, San Francisco Museum of Modern Art, Accessions Committee Fund purchase. Installation view Marco Cappelletti Studio

Quattro artisti, quattro personalità dell'Arte che affrontano temi sociali, immigrazione, vita e morte, consumo e conservazione: a Palazzo Grassi e Punta della Dogana di Venezia, dalla Pinault Collection

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