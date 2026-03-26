Cosmoprof 2026, al via a Bologna la fiera dedicata al beauty

In programma fino a domenica 29 marzo al BolognaFiere, la kermesse dedicata al beauty, giunta alla sua 57° edizione, rappresenta un'occasione di incontro e confronto tra aziende, professionisti e operatori della filiera cosmetica mondiale. Con un ricco calendario di eventi formativi e di approfondimento, l'evento esplora temi, tendenze e innovazioni che guideranno il mercato della bellezza nei prossimi anni

Al via a Bologna a uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della cosmetica: Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 . In programma fino a domenica 29 marzo al BolognaFiere, la kermesse dedicata al beauty, giunta alla sua 57° edizione, rappresenta un'occasione di incontro e confronto tra aziende, professionisti e operatori della filiera cosmetica mondiale. Con un ricco calendario di eventi formativi e di approfondimento, l'evento esplora temi, tendenze e innovazioni che guideranno il mercato della bellezza nei prossimi anni. Per quattro giorni, Bologna si trasforma così in un centro nevralgico del beauty internazionale.

Il programma

Con oltre 250mila visitatori attesi e oltre 3.000 espositori provenienti da 64 Paesi, in rappresentanza di più di 10mila brand, l'evento attira ogni anno nuove realtà e nuovi ospiti. Oltre alle presenze consolidate dei principali mercati mondiali, l’edizione 2026 vedrà l’ingresso anche di nuove collettive, tra cui Arabia Saudita, Belgio, Portogallo e Ungheria. Anche nel 2026 la fiera sarà articolata in tre grandi aree tematiche. La prima è Cosmopack che, in programma fino al 28 marzo, ruota attorno all’intera filiera produttiva: dalle materie prime al packaging, fino ai macchinari. Stesso calendario di date anche per Cosmo Perfumery & Cosmetics, dedicata a profumeria, skincare, make-up e retail. Infine, la terza area tematica riguarda Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon che, in programma fino al 29 marzo, si rivolge al canale professionale hair, estetica e spa.

Gli eventi principali

Tra gli appuntamenti da non perdere al Cosmoprof Bologna 2026 troviamo Cosmetics Stage, uno spazio dedicato all’innovazione e alle tendenze del mondo beauty in cui i principali brand presentano novità esclusive attraverso workshop interattivi e lanci di prodotto. Non mancano poi i seminari, come CosmoTalks: una serie di incontri in collaborazione con le più prestigiose agenzie di trend, riviste di settore e opinion leader internazionali per parlare di strategie di marketing, comunicazione, insight e tendenze di mercato.

Per gli amanti dell'hairstyle spicca On Hair, l'evento interamente dedicato al mondo del capello in programma domenica 29 marzo. Un'occasione per ammirare gli hair show di Cosmoprof, con team artistici di fama internazionale.

In calendario non può mancare poi l'evento dedicato al massaggio: il World Massage Meeting. Si tratta di un palcoscenico che accoglie esperti provenienti da tutto il mondo che condividono e presentano tecniche innovative, approfondendo la comprensione del corpo e della mente. Nell'ambito di Cosmopack troviamo anche Cosmopack Stage: uno spazio esclusivo progettato per offrire alle aziende l'opportunità di presentare le loro soluzioni più innovative attraverso presentazioni e lanci di prodotto.

Gli altri appuntamenti da non perdere

Tra gli eventi da non perdere troviamo anche Cosmoprof Insights, un progetto che offre una panoramica sulle dinamiche che caratterizzano il mercato beauty, concentrandosi su innovazione e ricerca. In calendario anche Cosmoprof e Cosmopack Awards che premiano i prodotti, le formulazioni, il packaging e il design nell’industria beauty. Riconosciuto come uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore, gli Awards celebrano le aziende più innovative tra gli espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna. Infine, troviamo CosmoTrends Report, la guida che raccoglie i prodotti più di tendenza scelti tra gli espositori della kermesse.