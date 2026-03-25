Mauritius, l'alta cucina brilla al Constance Festival Culinaire

Mauritius, l'alta cucina mondiale brilla al Constance Festival Culinaire 2026: i vincitoriLifestyle
Gastronomia, formazione e confronto internazionale: questi gli ingredienti della 19esima edizione 2026 dell'evento: nove giorni di eventi hanno messo al centro talento, creatività e tecnica. Tra i premiati lo chef Simone Cantafio. Il prossimo appuntamento si terrà tra il 19 e il 27 febbraio 2027
Si chiude tra bilanci positivi e nuove prospettive una delle rassegne gastronomiche più rilevanti dell’Oceano Indiano. La 19esima edizione del Constance Festival Culinaire archivia nove giorni di alta cucina, formazione e confronto internazionale, confermandosi non solo come vetrina dell’eccellenza, ma come laboratorio vivo di idee, tecniche e relazioni. Dal 13 al 21 marzo, le cucine del Constance Belle Mare Plage e del Constance Prince Maurice, a Mauritius, sono diventate il fulcro di un dialogo continuo tra chef stellati Michelin, maestri pasticceri e talenti emergenti provenienti da tutto il mondo.
Al centro dell’edizione 2026, più che la competizione, lo spirito di condivisione: uno scambio concreto di competenze e savoir-faire tra grandi firme della gastronomia internazionale e i team di Constance Hotels & Resorts. Durante la settimana, le brigate del gruppo hanno dato prova di creatività e precisione in una serie di competizioni di alto livello, spaziando dalla cucina alla pasticceria fino all’arte della tavola. A completare il programma, masterclass e dimostrazioni culinarie che hanno offerto a ospiti e partecipanti un contatto diretto con alcuni dei protagonisti più autorevoli del settore.
I vincitori dell'evento di alta cucina
Il momento culminante è arrivato con la cerimonia di premiazione del 21 marzo, che ha incoronato i migliori interpreti delle diverse discipline. Ecco tutti i vincitori:
Régis Marcon Trophy
1° posto – Sebastien Grospellier (Francia) & Soniya del Constance Lemuria;
2° posto – Simone Cantafio (Italia) & Chamara Udumulla del Constance Halaveli;
3° posto – Kristian Vangen (Norvegia) & Rita Meme del Constance Ephelia.
Deutz Trophy
Chef Simone Cantafio del ristorante La Stüa de Michil – Simone Cantafio a Corvara in Badia (Bolzano)
Pierre Hermé Trophy
1° posto – Alban Guilmet (Francia) & Alexsandra Lacharmante del Constance Belle Mare Plage;
2° posto – Yann Brys (Francia) & Yogesh Halkory del Constance Prince Maurice;
3° posto – Pascal Hainigue (Francia) & Dasun Wanasingha del Constance Moofushi;
Valrhona Chocolate Artistic Piece Trophy – Pascal Hainigue (Francia)
(L’opera artistica è stata realizzata con un cioccolato Valrhona creato su misura e sviluppato per Constance Hotels & Resorts, a testimonianza dell’impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nel campo della pasticceria)
Jars Arts de la Table Trophy – Yovilen Etwaroo del Constance Belle Mare Plage.
Constance Café Gourmand Trophy – Geetanjalee Dalwhoor del Constance Belle Mare Plage.
Best Island Chili Cake (Gâteau Piment) – Mr. Dharvesh Mungur
Best Island Banana Fritter (Gâteau Banane) – Ms. Meena Boodhun
Lo chef Cantafio: "Festival straordinario"
A rimarcare il valore dell’esperienza, anche lo chef italiano Simone Cantafio, vincitore del Deutz Trophy e secondo classificato proprio nel Régis Marcon Trophy. Un risultato che si inserisce in un percorso recente di rilievo, dopo aver riportato in due stagioni la stella Michelin al ristorante La Stüa de Michil di Corvara in Badia. "È stato un festival straordinario, un viaggio intenso dove valori autentici come la trasmissione del sapere, la condivisione e l’eccellenza dell’alta cucina hanno trovato la loro massima espressione", ha commentato al termine dell’evento, sottolineando il valore umano e formativo dell’esperienza.
Il pastry chef Murzilli: "Bellissima esperienza di condivisione"
Protagonista anche il pastry chef Cesare Murzilli, Maestro AMPI, che ha evidenziato la dimensione formativa del festival: "È stata una bellissima esperienza di condivisione", ha spiegato, sottolineando l’importanza del confronto con colleghi internazionali e con il maestro Pierre Hermé, oltre all’opportunità di lavorare a stretto contatto con i team del gruppo e sperimentare tecniche e ingredienti locali.
Dal 19 al 27 febbraio 2027 la 20esima edizione
Il Constance Festival Culinaire si conferma così una piattaforma strategica per la crescita professionale e per l’evoluzione degli standard qualitativi all’interno delle strutture Constance Hotels & Resorts. Sotto la presidenza di Pierre Hermé e Régis Marcon, la giuria ha premiato non solo la tecnica, ma anche l’emozione e la capacità narrativa dei piatti. Archiviata la 19esima edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro: il festival tornerà dal 19 al 27 febbraio 2027 per una 20esima edizione che si preannuncia come un appuntamento simbolico per la gastronomia internazionale.