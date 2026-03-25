Mauritius, l'alta cucina brilla al Constance Festival Culinaire

Gastronomia, formazione e confronto internazionale: questi gli ingredienti della 19esima edizione 2026 dell'evento: nove giorni di eventi hanno messo al centro talento, creatività e tecnica. Tra i premiati lo chef Simone Cantafio. Il prossimo appuntamento si terrà tra il 19 e il 27 febbraio 2027

Si chiude tra bilanci positivi e nuove prospettive una delle rassegne gastronomiche più rilevanti dell’Oceano Indiano. La 19esima edizione del Constance Festival Culinaire archivia nove giorni di alta cucina, formazione e confronto internazionale, confermandosi non solo come vetrina dell’eccellenza, ma come laboratorio vivo di idee, tecniche e relazioni. Dal 13 al 21 marzo, le cucine del Constance Belle Mare Plage e del Constance Prince Maurice, a Mauritius, sono diventate il fulcro di un dialogo continuo tra chef stellati Michelin, maestri pasticceri e talenti emergenti provenienti da tutto il mondo.

Al centro dell’edizione 2026, più che la competizione, lo spirito di condivisione: uno scambio concreto di competenze e savoir-faire tra grandi firme della gastronomia internazionale e i team di Constance Hotels & Resorts. Durante la settimana, le brigate del gruppo hanno dato prova di creatività e precisione in una serie di competizioni di alto livello, spaziando dalla cucina alla pasticceria fino all’arte della tavola. A completare il programma, masterclass e dimostrazioni culinarie che hanno offerto a ospiti e partecipanti un contatto diretto con alcuni dei protagonisti più autorevoli del settore.