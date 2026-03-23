Lifestyle
Ayşegül Savaş: “Gli expat hanno reinventato il concetto di Patria”
Abbiamo incontrato a Roma la scrittrice nata a Istanbul, autrice de "Gli antropologi" (Gramma Feltrinelli), un caso editoriale internazionale, acclamato soprattutto negli Stati Uniti, che racconta la generazione di espatriati impegnata a trovare il proprio posto nel mondo
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