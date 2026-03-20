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Lifestyle

L'Arte a impatto sociale di Marinella Senatore a maggio, a Venezia

Sabrina Rappoli

Un progetto che mette al centro l'inclusione, un progetto che non è soltanto l'atto di un singolo, bensì un'esperienza condivisa e da convididere, tra Marinella Senatore, riconosciuta artista di fama internazionale e la Fondazione The Human Safety Net. Il titolo? "We Rise by Lifting Others"

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