Introduzione

Sicurezza, infrastrutture di trasporto, densità di medici, costi di viaggio e accesso a contraccezione di emergenza. Sono sempre di più le donne che decidono di partire da sole e scelgono come mete dei loro viaggi destinazioni con parametri chiave ben precisi, perché una combinazione di strutture sociali stabili e infrastrutture affidabili crea un ambiente in cui chi viaggia da sola avverte come “privo di preoccupazioni”. A fotografare desideri e priorità delle globetrotter indipendenti è il Solo Female Travel Index 2026, stilato per il terzo anno da TUI Group, tra i più grandi tour operator al mondo. Lo studio ha preso in esame 150 destinazioni tra viaggi a corto e a lungo raggio e le ha analizzate in base a nove categorie valutandone non solo il livello di sicurezza percepita, ma anche la ricchezza dell’offerta culturale, l’accessibilità delle attrazioni e il costo medio di alloggi e ristorazione.