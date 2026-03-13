Introduzione
Sicurezza, infrastrutture di trasporto, densità di medici, costi di viaggio e accesso a contraccezione di emergenza. Sono sempre di più le donne che decidono di partire da sole e scelgono come mete dei loro viaggi destinazioni con parametri chiave ben precisi, perché una combinazione di strutture sociali stabili e infrastrutture affidabili crea un ambiente in cui chi viaggia da sola avverte come “privo di preoccupazioni”. A fotografare desideri e priorità delle globetrotter indipendenti è il Solo Female Travel Index 2026, stilato per il terzo anno da TUI Group, tra i più grandi tour operator al mondo. Lo studio ha preso in esame 150 destinazioni tra viaggi a corto e a lungo raggio e le ha analizzate in base a nove categorie valutandone non solo il livello di sicurezza percepita, ma anche la ricchezza dell’offerta culturale, l’accessibilità delle attrazioni e il costo medio di alloggi e ristorazione.
Quello che devi sapere
Donne che scelgono di viaggiare da sole
Secondo i dati del Solo Female Travel Index 2026, Il 40% delle intervistate ha già fatto almeno un viaggio in solitaria e il 29,5% ripartirebbe senza esitazioni. Le più attive sono le donne tra i 25 e i 44 anni (con una percentuale pari al 32% ciascuna) ma aumenta anche l’interesse tra le viaggiatrici over 55. Il 10,3% sta pianificando il suo primo viaggio da sola, mentre il 18,8% lo sta prendendo in considerazione.
Leggi anche: Donne in viaggio, le Queen-Agers rivoluzionano il turismo mondiale
I Paesi più sicuri
In cima all’elenco dei Paesi più sicuri per le donne che viaggiano in solitaria ci sono Finlandia, Svezia, Austria, Belgio, Danimarca, Portogallo, Lituania, Paesi Bassi, Germania e Nuova Zelanda. Tra le città europee spiccano Helsinki, Stoccolma, Vienna, Copenaghen, Lisbona e Amsterdam mentre tra le mete più convenienti figurano Lituania e Portogallo dove gli alloggi ei trasporti hanno costi più bassi rispetto alle altre capitali dell'Europa occidentale.
Leggi anche: “Non cercatele in salotto”, storie di donne viaggiatrici
Finlandia in testa alla classifica
La Finlandia si aggiudica il gradino più alto del podio con un punteggio di 80,5/100. Primeggia per sicurezza notturna, qualità dei servizi pubblici, infrastrutture efficienti e altissimo livello di parità di genere. La capitale, Helsinki, risulta facile da esplorare, verde e vivibile mentre la Lapponia, nel nord del Paese, offre esperienze rigeneranti tra laghi, foreste e possibilità di ammirare l’aurora boreale.
Svezia in seconda posizione
Al secondo posto troviamo la Svezia. Il suo stile di vita sostenibile, la forte attenzione per i diritti e la sicurezza personale e, non da ultima, la puntualità dei trasporti, lo rende una meta assolutamente ideale per un viaggio femminile in solitaria. La capitale, Stoccolma, combina musei di fama mondiali, un trasporto pubblico capillare e quartieri sicuri. A favorire un turismo lento e consapevole anche, e soprattutto, le tante ore di luce durante la stagione estiva e l’attenzione al benessere personale.
Medaglia di bronzo per Austria, Belgio e Danimarca
Austria, Belgio e Danimarca vincono la medaglia di bronzo nel Solo Female Travel Index 2026. L'Austria, in particolare, è un mix perfetto tra città monumentali ricche di storia e paesaggi alpini dopo immergersi nella natura e staccare la spina. Il Belgio permette di spostarsi rapidamente tra città d’arte, borghi medievali e capitali europee mentre la Danimarca, tra i “Paesi più felici al mondo”, è la regina della mobilità sostenibile e famosa per qualità della vita.
Portogallo in posizione numero 4
Il Portogallo si posiziona al quarto posto. Lisbona e Porto sono state giudicate città a misura di viaggiatrice con trasporti semplici, offerta culturale varia e quartieri sicuri. Determinante l’aspetto economico: costi contenuti, rispetto ad altre capitali europee, permettono soggiorni più lunghi e flessibili.
Chiude la top 5 la Lituania
Posizione numero 5 per la Lituania che convince per prezzi accessibili e atmosfera tranquilla. La capitale, Vilnius, è stata giudicata facile da esplorare in solitaria, poco affollata e molto ben organizzata, perfetta per chi è alla ricerca di una destinazione autentica lontana dal turismo di massa.