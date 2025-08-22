Donne in viaggio, le Queen-Agers rivoluzionano il turismo mondiale

Cresce la partecipazione delle donne, soprattutto over 50, ai viaggi d’avventura, esperienziali e culturali, anche verso mete meno convenzionali come Tanzania, Guatemala e Corea del Sud. Economicamente indipendenti e culturalmente curiose, stanno ridisegnando la mappa del turismo internazionale. Un trend che sta trovando concreta applicazione anche in Italia dove il 73% delle donne sta pianificando un viaggio in solitaria nei prossimi anni