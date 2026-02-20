Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scoperte 20 nuove opere di Michelangelo Buonarroti: “Conservate da amici e parenti"

Lifestyle
©Getty

L’artista non avrebbe distrutto le centinaia di bozzetti, disegni e sculture che aveva nella sua casa romana, come a lungo si è creduto. Uno dei documenti ritrovati dalla ricercatrice Valentina Salerno, descrive l'esistenza di una stanza in cui vennero nascoste delle opere

ascolta articolo

L’autenticità di venti nuove opere di Michelangelo Buonarroti - alcune delle quali poco note, altre per anni definite di “autenticità incerta” - è stata appurata grazie ad uno studio realizzato dalla ricercatrice indipendente di origini romane Valentina Salerno. La ricerca è stata sostenuta dai Canonici Regolari Lateranensi del Santissimo Sacramento e dal professore Michele Rak.

Lo studio della ricercatrice “Michelangelo gli ultimi giorni”

Come riposta Il Messaggero, la grande scoperta è risultata dal lavoro della ricercatrice indipendente romana Valentina Salerno, che nello studio "Michelangelo gli ultimi giorni" ha ricostruito l'ultimo periodo di vita di Buonarroti confrontando decine e decine di documenti provenienti da diversi archivi italiani e stranieri per arrivare a scoprire che Michelangelo non avrebbe distrutto le centinaia di bozzetti, disegni, sculture e disegni che aveva nella sua casa romana, come a lungo si è creduto. Pare invece che l’artista abbia affidato ad allievi e amici il compito di mettere in salvo le sue opere in un luogo segreto. "Uno dei documenti ritrovati descrive l'esistenza di una stanza in cui vennero nascosti dei beni", spiega la ricercatrice alla testata romana, "che conteneva materiale tanto prezioso da prevedere un sistema di chiavi multiple per la sua apertura". Ma che comunque "è vuota da oltre 400 anni". 

Potrebbe interessarti

Arte, "Le Rond Rouge" di Kandinsky all'asta: valore stimato a 18 mln

Sulle tracce delle opere disperse di Michelangelo

Grazie a questo importate indizio ore le opere saranno più facilmente riconducibili a lui. La ricerca di Salerno è stata sostenuta dai Canonici Regolari Lateranensi del Santissimo Sacramento e dal professore Michele Rak e intercettata dal cardinale arciprete della basilica di San Pietro, Mauro Gambetti, il quale ha dato vita a un comitato scientifico composto da grandi esperti provenienti dai maggiori musei del mondo e che ha lavorato persino durante il Conclave.  L'asta del cinque febbraio da Christie's, a Londra, dove è stato venduto il bozzetto del piede della Sibilla Libica, ha visto gli storici della casa d'aste seguire la stessa traccia di attribuzione individuata da Salerno, la quale sostiene di aver "avuto un tuffo al cuore" nel vedere la notizia. 

Potrebbe interessarti

Bernini e i Barberini, sodalizio d'Arte e potere nella Roma del '600

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 febbraio

Lifestyle

Pronti? Si parte con una nuova giornata da vivere al top: sarà degna di nota? Lavoro, amore e...

Pausa gourmet ad alta quota, tra i rifugi più “golosi” delle Alpi

Lifestyle

Zuppa di fieno in scodella di pane e Schlutzkrapfen alla farina di carrube ripieni di...

40 foto

Lotto e Superenalotto, numeri 19 febbraio: c'è un 5 da 180mila euro

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Tripadvisor, dal Messico a Creta: le 10 spiagge più belle del mondo

Lifestyle

La più grande piattaforma di viaggi al mondo (con oltre un miliardo di recensioni), ha annunciato...

10 foto

Umberto Eco, 10 anni dalla morte della scrittore: storia e libri

Lifestyle

Semiologo, studioso, scrittore, filosofo: è stato uno dei più grandi intellettuali italiani di...

12 foto

Lifestyle: I più letti