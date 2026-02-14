Bernini e i Barberini, sodalizio d'Arte e potere nella Roma del '600

Il genio artistico di Gian Lorenzo Bernini e la forza politica di Maffeo Barberini, che diverrà Papa Urbano VIII, sono in mostra alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. Un binomio che ha dato vita a grandissimi capolavori, entrati di diritto della Storia dell'Arte e in quella della Roma del '600, la Roma barocca