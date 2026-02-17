Arte, "Le Rond Rouge" di Kandinsky all'asta: valore stimato a 18 mln

Realizzata dal pittore astrattista nel 1939, l'opera sarà battuta all'asta a Londra da Christie's il prossimo 5 marzo. La stima massima per il dipinto, considerato un'opera chiave del periodo parigino dell'artista, è di circa 18,2 milioni di euro

Il capolavoro di Wassily Kandinsky “Le Rond Rouge” sarà battuto all'asta a Londra. L'opera, realizzata dal pittore astrattista nel 1939, sarà il pezzo forte della vendita serale d'arte del XX e XXI secolo di Christie's, prevista per il prossimo 5 marzo. Secondo la casa d'aste, la stima massima per il dipinto, considerato un'opera chiave del periodo parigino dell'artista, è di 15,5 milioni di sterline: circa 18,2 milioni di euro.

“Le Rond Rouge” fu realizzata nel 1939 durante il periodo parigino dell'artista. Kandinsky e la moglie Nina si trasferirono infatti in Francia nel 1933 per fuggire dall'ostilità del regime nazista in Germania. Immergendosi nei circoli d’avanguardia della capitale francese, Kandinsky sviluppò un linguaggio visivo nuovo. "Le Rond Rouge" rimase nella collezione personale del pittore fino alla sua morte nel 1944 per poi passare alla vedova Nina. "È un onore presentare questo capolavoro nella nostra stagione londinese; ricordo bene l'opera dal lungo prestito alla Courtauld Gallery, dal 2002 al 2018", ha detto Keith Gill, vicepresidente di Christie's per l'arte del XX e XXI secolo.

L'asta di Christie's

All'asta del prossimo 5 marzo Christie's proporrà, accanto a Kandinsky, anche la scultura di Henry Moore, "King and Queen". Realizzata nel 1952-53, l'opera in bronzo ha una stima massima di 15 milioni di sterline (circa 17,6 milioni di euro). "È la scultura più emozionante che abbia mai visto arrivare sul mercato”, ha commentato Katherine Arnold, vicepresidente di Christie's per l'arte del XX e XXI secolo e responsabile per l'Europa dell’arte post-bellica e contemporanea.