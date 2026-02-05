Carnevale 2026, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere

Anche quest’anno la Capitale festeggerà un Carnevale all'insegna del folklore, del divertimento e delle antiche tradizioni. Gli eventi in programma per adulti e bambini tra il 12 e il 17 febbraio

Sfilate, carri, feste in maschera, divertimento: il Carnevale - che nel 2026 si festeggia dal 12 al 17 febbraio - non passa mai inosservato a Roma e nei borghi che circondano la Capitale. Anche quest'anno infatti il calendario è fitto di iniziative che si concentreranno principalmente tra il 12 febbraio (Giovedì Grasso) e il 17 febbraio (Martedì Grasso), con al centro la domenica di Carnevale, il 15 febbraio. Qualche idea per festeggiarlo anche insieme ai più piccoli.

Carnevale al Museo dei Bambini di Roma

Un'ottima idea per i più piccoli è trascorrere Carnevale al museo. Explora, il Museo dei Bambini di Roma, è un’occasione speciale per vivere la festa in modo creativo e educativo. L’evento Ogni scherzo vale! propone laboratori creativi e divertenti dedicati al Carnevale inseriti nei turni di visita di giovedì, sabato, domenica e martedì. Le attività si dividono per fasce di età: "Gira Gira il Carnevale" (3-5 anni) e "Una scatola di scherzi" (6-11 anni). L'ingresso si può prenotare sul sito dedicato.



QUI tutte le informazioni.

Carnevale Tiberino

Roma ospita anche la quinta edizione del Carnevale Tiberino, organizzato dall’Associazione della Discesa Internazionale del Tevere e da una parte della locale comunità tiberina. Il Carnevale Tiberino si festeggia quindi sul Tevere, in acqua e in terra. L'appuntamento è per sabato 14 febbraio con partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant'Angelo alle 13.

Carnevale di Frascati

Anche Frascati torna a celebrare il Carnevale. Si festeggia dall'1 al 17 febbraio, in collaborazione con l’Associazione ArtePassione e con associazioni culturali locali. La rassegna si è aperta domenica 1 febbraio da piazza San Pietro. I festeggiamenti continuano ogni giorno fino al Martedì Grasso (17 febbraio), data in cui si svolgerà il tradizionale “Corteo Funebre” e cremazione del Pulcinella in piazza Marconi. Poi si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico sullo sfondo di Villa Aldobrandini.

Pattinata del Pincio

Si rinnova anche quest'anno la tradizione romana al Pincio: il Carnevale si festeggia in maschera e sui pattini. Per domenica 15 febbraio alle 14 è atteso infatti l'appuntamento con la Pattinata del Pincio. Partenza dal Ponte del Pincio in piazzale dei Martiri con costumi e pattini a rotelle. Un'occasione per tornare bambini per qualche ora.