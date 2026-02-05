Carnevale 2026, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere

Anche quest’anno la Capitale festeggerà un Carnevale all'insegna del folklore, del divertimento e delle antiche tradizioni. Gli eventi in programma per adulti e bambini tra il 12 e il 17 febbraio
Sfilate, carri, feste in maschera, divertimento: il Carnevale - che nel 2026 si festeggia dal 12 al 17 febbraio - non passa mai inosservato a Roma e nei borghi che circondano la Capitale. Anche quest'anno infatti il calendario è fitto di iniziative che si concentreranno principalmente tra il 12 febbraio (Giovedì Grasso) e il 17 febbraio (Martedì Grasso), con al centro la domenica di Carnevale, il 15 febbraio. Qualche idea per festeggiarlo anche insieme ai più piccoli.
Carnevale al Museo dei Bambini di Roma
Un'ottima idea per i più piccoli è trascorrere Carnevale al museo. Explora, il Museo dei Bambini di Roma, è un’occasione speciale per vivere la festa in modo creativo e educativo. L’evento Ogni scherzo vale! propone laboratori creativi e divertenti dedicati al Carnevale inseriti nei turni di visita di giovedì, sabato, domenica e martedì. Le attività si dividono per fasce di età: "Gira Gira il Carnevale" (3-5 anni) e "Una scatola di scherzi" (6-11 anni). L'ingresso si può prenotare sul sito dedicato.
Carnevale Tiberino
Roma ospita anche la quinta edizione del Carnevale Tiberino, organizzato dall’Associazione della Discesa Internazionale del Tevere e da una parte della locale comunità tiberina. Il Carnevale Tiberino si festeggia quindi sul Tevere, in acqua e in terra. L'appuntamento è per sabato 14 febbraio con partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant'Angelo alle 13.
Carnevale di Frascati
Anche Frascati torna a celebrare il Carnevale. Si festeggia dall'1 al 17 febbraio, in collaborazione con l’Associazione ArtePassione e con associazioni culturali locali. La rassegna si è aperta domenica 1 febbraio da piazza San Pietro. I festeggiamenti continuano ogni giorno fino al Martedì Grasso (17 febbraio), data in cui si svolgerà il tradizionale “Corteo Funebre” e cremazione del Pulcinella in piazza Marconi. Poi si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico sullo sfondo di Villa Aldobrandini.
Pattinata del Pincio
Si rinnova anche quest'anno la tradizione romana al Pincio: il Carnevale si festeggia in maschera e sui pattini. Per domenica 15 febbraio alle 14 è atteso infatti l'appuntamento con la Pattinata del Pincio. Partenza dal Ponte del Pincio in piazzale dei Martiri con costumi e pattini a rotelle. Un'occasione per tornare bambini per qualche ora.
In museo e in teatro, per Carnevale torna a Roma lo Yorick Festival
Carnevale anche all'insegna dell'arte. Sei spettacoli di drammaturgia contemporanea dal respiro internazionale, quattro musei, un teatro, un solo spirito: l'eredità del Fool shakespeariano invade la Capitale trasformando il patrimonio storico in uno spazio di narrazione viva. Dal 7 al 17 febbraio prende il via la prima edizione dello Yorick Festival, il progetto culturale diffuso ideato per il Carnevale dedicato dal teatro di Roma al buffone shakespeariano. Con la direzione artistica di Leonardo Petrillo, il progetto del teatro di Roma in collaborazione con Teatro Stabile Torino, con il Teatro Biondo di Palermo e con Fringe Italia Off, si svolgerà tra il Palazzo Esposizioni, Palazzo Altemps, Palazzo Braschi, il Teatro Torlonia e il Macro. Apre la rassegna "Viața mea din flori", regia Gavriil Pinte (il 7 e 8 febbraio al Palazzo Esposizioni) un monologo in rumeno che è una confessione intima sull'incontro tra l'uomo e l'arte; i 9 a Palazzo Altemps verrà proposto "Quell'attimo di beatitudine" un monologo questa volta scritto e interpretato da Christian di Filippo ispirato al drammaturgo inglese Alan Bennett di cui il Teatro di Roma, ha anticipato il direttore artistico Luca De Fusco, il prossimo anno porterà in scena "La pazzia di Giorgio III". A Palazzo Braschi il 9 e il 10 il "cuntista" siciliano Salvo Piparo traslerà l'eroe omerico nelle acque di Palermo con "Ulisse inside". In onore al buffone del Bardo non poteva mancare un riferimento al drammaturgo di cui viene offerto un ritratto privato in "At Home With Will Shakespeare" con Pip Utton il 12 e 13 febbraio a Palazzo Altemps. Cuore del festival sarà poi Casanova ½ di Leonardo Petrillo, direttore artistico del Festival, che porta al Teatro Torlonia (12 al 15 febbraio), in una coincidenza straordinaria tra i 300 anni della nascita di Casanova e i 50 del capolavoro felliniano, il "primo influencer della storia": l'uomo che ha trasformato la propria esistenza in una continua messa in scena di sé. Infine, sempre al Torlonia (16 e 17 febbraio), ci sarà "Othello" diretto e interpretato da Philippe Nicaud che porta l'attenzione sul punto di vista di Iago.
