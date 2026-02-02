Offerte Sky
A Milano per San Valentino un picnic romantico con Monet

Lifestyle

La mostra prodotta da Exhibition Hub in collaborazione con Fever ospita un evento speciale, con realtà virtuale e un menn firmato Mason's Lobster Rolls

Un picnic romantico circondati dai capolavori dell'Impressionismo: è questa la proposta per il prossimo 14 febbraio presso la mostra “Monet: L'Esperienza Immersiva”, che anima gli spazi di Ventura Milano. La mostra digitale, prodotta da Exhibition Hub — curatore e distributore internazionale di grandi esperienze di intrattenimento — in collaborazione con Fever, la piattaforma leader per la scoperta di intrattenimento dal vivo, celebra San Valentino con un evento esclusivo che unisce proiezioni a 360°, realtà virtuale e una proposta gastronomica d'eccellenza, trasformando la visita culturale nel "date" più originale della stagione. Per l’occasione, l'universo di Claude Monet si trasforma in un giardino digitale dove le coppie potranno gustare un'esclusiva Picnic Box firmata da Mason's Lobster Rolls, partner dell’evento, che include i celebri panini all’astice del Maine.

