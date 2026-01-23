Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per il 2024 e 2025 ed è stata confermata per il 2026. Ecco i numeri fortunati del 23 gennaio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 23 gennaio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 23 gennaio 2026:
- Bari: 21 - 8 - 6 - 36 - 82
- Cagliari: 28 - 71 - 25 - 34 - 90
- Firenze: 41 - 58 - 29 - 69 - 70
- Genova: 47 - 42 - 63 - 78 - 41
- Milano: 71 - 10 - 4 - 88 - 62
- Napoli: 33 - 76 - 77 - 65 - 9
- Palermo: 38 - 44 - 68 - 78 - 61
- Roma: 3 - 18 - 4 - 54 - 71
- Torino: 13 - 74 - 55 - 22 - 27
- Venezia: 18 - 53 - 35 - 89 - 86
- Nazionale: 57 - 26 - 18 - 70 - 12
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 23 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 gennaio sono:
3 - 6 - 8 - 10 - 13 - 18 - 21 - 25 - 28 - 33 - 38 - 41 - 42 - 44 - 47 - 53 - 58 - 71 - 74 - 76
Numero oro: 21
Doppio oro: 21 - 8
Extra: 4 - 22 - 29 - 34 - 35 - 36 - 54 - 55 - 63 - 65 - 68 - 69 - 77 - 78 - 88
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 23 gennaio
Ecco i numeri estratti per il Superenalotto il 23 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 02 - 06 - 11 - 19 - 88 - 90
Il numero Jolly è: 69
Il numero Superstar è: 52
Jackpot del Superenalotto del 23-01-2026: 109.800.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 24-01-2026: 110.800.000 euro
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 36 totalizzano Euro: 3.839,94
- Punti 4: 2.429 totalizzano Euro: 58,10
- Punti 3: 49.677 totalizzano Euro: 8,53
- Punti 2: 447.312 totalizzano Euro: 5,00
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 12 totalizzano Euro: 5.810,00
- Punti 3SS: 204 totalizzano Euro: 853,00
- Punti 2SS: 2.030 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.620 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 17.315 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 82 totalizzano Euro: 4.100,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 12.330 totalizzano Euro: 36.990,00
Vincite WinBox 1: 1.690 totalizzano Euro: 42.250,00
Vincite WinBox 2: 204.185 totalizzano Euro: 415.256,00
Totale vincite Seconda Chance: 12.412
Totale vincite WinBox: 205.875
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 24 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 157 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 126 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 108 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 100 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 96 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 89 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 87 estrazioni)
- Milano 50 (manca da 86 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 83 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 126 estrazioni) - 63 (da 66) - 41 (da 59)
- Cagliari 55 (manca da 100 estrazioni) - 10 (da 83) - 54 (da 63)
- Firenze 42 (manca da 157 estrazioni) - 16 (da 80) - 14 (da 68)
- Genova 34 (manca da 87 estrazioni) - 69 (da 81) - 84 (da 58)
- Milano 50 (manca da 86 estrazioni) - 55 (da 75) - 67 (da 66)
- Napoli 3 (manca da 74 estrazioni) - 41 (da 64) - 84 (da 55)
- Palermo 57 (manca da 70 estrazioni) - 4 (da 52) - 85 (da 51)
- Roma 81 (manca da 66 estrazioni) - 31 (da 66) - 30 (da 63)
- Torino 89 (manca da 108 estrazioni) - 18 (da 96) - 34 (da 77)
- Venezia 24 (manca da 72 estrazioni) - 51 (da 45) - 20 (da 43)
- Nazionale 37 (manca da 89 estrazioni) - 27 (da 80) - 31 (da 57)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 27 (da 67) - 4 (da 54) - 39 (da 49) - 87 (da 47) - 62 (da 43) - 37 (da 42)
